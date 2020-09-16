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    Шоу-биз

    Фото полуобнаженной Кортни Кардашьян в постели озадачило поклонников (фото)

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    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян приняла участие в провокационной фотосессии - Фото полуобнаженной Кортни Кардашьян в постели озадачило поклонников (фото)
    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян приняла участие в провокационной фотосессии
    instagram.com/kourtneykardash/

    Кортни вместе с сестрами Ким и Хлои представила новую коллекцию духов

    41-летняя инстадива Кортни Кардашьян предстала в потрясающем аутфите, состоявшем из короткого атласного топа и юбки с разрезом до бедра. Брюнетка подчеркнула темные волосы, карие глаза и загорелую кожу сияющим нарядом рубинового цвета.

    Кортни вместе с сестрами Ким и Хлои представила новую коллекцию духов KKW Diamond II, посвященную рубинам, сапфирам и изумрудам. Родственницы заявили о ярких и смелых парфюмерных драгоценностях, которые «воплощают дух вечного гламура». Речь идет о второй линейке коллаборации, первая вышла в октябре 2019 года.

    screenshot_11_29
    instagram.com/kourtneykardash/

    У каждой из сестер свой цветной флакон уникального аромата: у Кортни рубиновый (ruby diamond), у Ким - изумрудный (emerald diamond), а у Хлои - сапфировый (sapphire diamond).

    Фолловеры Кардашьян воодушевленно отреагировали на ее образ и совместное сотрудничество с родственницами. «Кортни, ты шикарная, самая красивая из вас троих», «Тебе очень подходит этот look», «Ты и впрямь страстная, секси-перчинка!», «До чего же хороша, ты излучаешь секс!», «Завораживающая! Магнетическая и раскрепощенная красавица!» - похвалили подписчики.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    Кардашьян
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