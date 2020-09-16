Фото полуобнаженной Кортни Кардашьян в постели озадачило поклонников (фото)



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41-летняя инстадива Кортни Кардашьян приняла участие в провокационной фотосессии instagram.com/kourtneykardash/

Кортни вместе с сестрами Ким и Хлои представила новую коллекцию духов

41-летняя инстадива Кортни Кардашьян предстала в потрясающем аутфите, состоявшем из короткого атласного топа и юбки с разрезом до бедра. Брюнетка подчеркнула темные волосы, карие глаза и загорелую кожу сияющим нарядом рубинового цвета.

Кортни вместе с сестрами Ким и Хлои представила новую коллекцию духов KKW Diamond II, посвященную рубинам, сапфирам и изумрудам. Родственницы заявили о ярких и смелых парфюмерных драгоценностях, которые «воплощают дух вечного гламура». Речь идет о второй линейке коллаборации, первая вышла в октябре 2019 года.

instagram.com/kourtneykardash/

У каждой из сестер свой цветной флакон уникального аромата: у Кортни рубиновый (ruby diamond), у Ким - изумрудный (emerald diamond), а у Хлои - сапфировый (sapphire diamond).

Фолловеры Кардашьян воодушевленно отреагировали на ее образ и совместное сотрудничество с родственницами. «Кортни, ты шикарная, самая красивая из вас троих», «Тебе очень подходит этот look», «Ты и впрямь страстная, секси-перчинка!», «До чего же хороша, ты излучаешь секс!», «Завораживающая! Магнетическая и раскрепощенная красавица!» - похвалили подписчики.

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