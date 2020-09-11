Кайли Дженнер похвасталась роскошным декольте в розовом Rolls-Royce



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23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в образе куклы Барби instagram.com/kyliejenner/

Самая молодая миллионерша в мире примерила пикантный розовый аутфит

23-летняя инстадива Кайли Дженнер организовала съемку в роскошном автомобиле Rolls-Royce. Салон машины был оформлен в розовых тонах. Кайли предстала в топе с открытыми плечами, белоснежных спортивных брюках и кроссовках. Эффектный образ завершила розовая панамка и аккуратная сумочка в тон.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» распустила волосы и сделала макияж в нежно-розовых тонах. Кайли подчеркнула пухлые губы помадой оттенка мокко. Инстазвезда похвасталась необычным маникюром с оранжевыми кончиками ногтей на одной руке, и зелеными - на другой. На левой руке Кайли красовалось огромное золотое кольцо с цифрами, которые обозначают год ее рождения.

Модель сняла видеоролик, в котором позировала крупным планом. Младшая сестра Ким Кардашьян игриво гладила распущенные волосы и томно смотрела в камеру.

Дженнер открыла дверь со стороны водительского кресла и выглянула из салона. Молодая мама наклонилась вперед и положила руки на колени. В другом кадре звезда реалити положила руку на плечо и наклонила голову в сторону. «Это всё для меня», - пояснила Кайли.

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