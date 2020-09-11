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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер похвасталась роскошным декольте в розовом Rolls-Royce

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    <p>23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в образе куклы Барби</p> <div></div> - Кайли Дженнер похвасталась роскошным декольте в розовом Rolls-Royce

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер предстала в образе куклы Барби

    instagram.com/kyliejenner/

    Самая молодая миллионерша в мире примерила пикантный розовый аутфит

    23-летняя инстадива Кайли Дженнер организовала съемку в роскошном автомобиле Rolls-Royce. Салон машины был оформлен в розовых тонах. Кайли предстала в топе с открытыми плечами, белоснежных спортивных брюках и кроссовках. Эффектный образ завершила розовая панамка и аккуратная сумочка в тон.

    Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» распустила волосы и сделала макияж в нежно-розовых тонах. Кайли подчеркнула пухлые губы помадой оттенка мокко. Инстазвезда похвасталась необычным маникюром с оранжевыми кончиками ногтей на одной руке, и зелеными - на другой. На левой руке Кайли красовалось огромное золотое кольцо с цифрами, которые обозначают год ее рождения.

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    Кайли Дженнер похвасталась роскошным декольте в розовом Rolls-Royce
    Кайли Дженнер похвасталась роскошным декольте в розовом Rolls-Royce
    Кайли Дженнер похвасталась роскошным декольте в розовом Rolls-Royce
    instagram.com/kyliejenner/

    Модель сняла видеоролик, в котором позировала крупным планом. Младшая сестра Ким Кардашьян игриво гладила распущенные волосы и томно смотрела в камеру.

    Дженнер открыла дверь со стороны водительского кресла и выглянула из салона. Молодая мама наклонилась вперед и положила руки на колени. В другом кадре звезда реалити положила руку на плечо и наклонила голову в сторону. «Это всё для меня», - пояснила Кайли.

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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