«Гладиатор» Ридли Скотта получит сиквел



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В 2000 году «Гладиатор» с Расселом Кроу в главных ролях был высоко оценен критиками и зрителями, а также получил статуэтку премии «Оскар»

Казалось бы, история Максимуса Милосердного была завершена и исчерпана, однако продюсеры ленты объявили, что вместе с Ридли Скоттом работают над продолжением оригинальной картины.

Уолтер Паркс и Лори Макдональд в интервью HeyUGuys подтвердили, что продолжение «Гладиатора» расскажет историю повзрослевшего Люция — сына Луциллы и племянника Коммода. Хотя несколько лет назад Ридли Скотт обещал воскресить погибшего героя Рассела Кроу для сиквела, продюсеры ленты решили, что скачок во времени будет лучшим и более логичным решением. Сценарий для фильма напишет создатель «Голодных игр» и «Города воров» Питер Крэйг.

Чего ждать от «Гладиатора 2», неизвестно, поскольку первый фильм, хоть и упоминал исторических личностей, был далек от реальной истории. Многие предполагают, что создателям придется полностью выдумать сюжет, поскольку настоящий Люций умер в молодом возрасте.

Напомним, «Гладиатор» заработал в прокате 460 млн долларов при бюджете в 100 млн долларов, получил семь номинаций на премию «Оскар» и забрал пять золотых статуэток, в том числе и за «Лучший фильм». Сумеет ли сиквел спустя 20 лет повторить успех оригинальной ленты, покажет время.