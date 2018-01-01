Главные герои «Американской истории преступлений» снялись в роскошной фотосессии

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес предстали в образах Джанни Версаче и его сестры.

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес снялись в новом сезоне «Американской истории преступлений», который получил название «Убийство Джанни Версаче». На страницах глянца актриса Пенелопа Крус появилась сразу в трех образах. На одном снимке она позирует лежа на кушетке в блестящем розовом платье и прозрачных



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townandcountrymag.com Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес предстали в образах Джанни Версаче и его сестры.

Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес снялись в новом сезоне «Американской истории преступлений», который получил название «Убийство Джанни Версаче».

На страницах глянца актриса Пенелопа Крус появилась сразу в трех образах. На одном снимке она позирует лежа на кушетке в блестящем розовом платье и прозрачных туфлях-лодочках. Другой был сделан совместно с Эдгаром Рамиресом – здесь актриса уже позирует в брючном костюме с цветочным принтом. На третьем кадре Крус примерила нежное платье от Fendi почти за 10 тысяч долларов.

Напомним, что представители семьи Версаче выразили свое негативное отношение к сериалу.