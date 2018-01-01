Главные герои «Американской истории преступлений» снялись в роскошной фотосессии
- Сьогодні, 19:06
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Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес предстали в образах Джанни Версаче и его сестры.
Пенелопа Крус и Эдгар Рамирес снялись в новом сезоне «Американской истории преступлений», который получил название «Убийство Джанни Версаче».
На страницах глянца актриса Пенелопа Крус появилась сразу в трех образах. На одном снимке она позирует лежа на кушетке в блестящем розовом платье и прозрачных туфлях-лодочках. Другой был сделан совместно с Эдгаром Рамиресом – здесь актриса уже позирует в брючном костюме с цветочным принтом. На третьем кадре Крус примерила нежное платье от Fendi почти за 10 тысяч долларов.
Официальные представители дома заявили, что семья Версаче не давала своего официального разрешения на съемки и не принимала какого-либо участия в создании телевизионного сериала.
«Данная работа должна рассматриваться исключительно как художественное произведение. Компания-продюсер сериала заявляет, что он основан на книге Морин Орт, которая, в свою очередь, во многом базируется на слухах и фактически содержит множество домыслов и спекуляций. Семья Версаче никогда не давала консультаций Морин Орт, и автор не имеет оснований для заявлений о подробностях личной жизни Джанни Версаче и других членов семьи Версаче. Напротив, в попытке создания сенсационного сюжета госпожа Орт использовала полученные из вторых рук сведения и слухи, которые содержат множество противоречий», - говорится в заявлении.