Новых героев сериала «Киев днем и ночью» выберут онлайн

Поклонники сериала увидят еще один сезон

Команда проекта прислушалась ко всем пожеланиям зрителей и устроила сериалити масштабную перезагрузку. «Каждый день нам пишут сотни, тысячи фанатов. И мы не просто читаем все отзывы, мы к ним прислушиваемся. К негативным комментариям в том числе, потому что они заставляют нас становиться лучше. И мы их услышали и решили, что



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Герои сериала «Киев днем и ночью»

Поклонники сериала увидят еще один сезон

Команда проекта прислушалась ко всем пожеланиям зрителей и устроила сериалити масштабную перезагрузку.

«Каждый день нам пишут сотни, тысячи фанатов. И мы не просто читаем все отзывы, мы к ним прислушиваемся. К негативным комментариям в том числе, потому что они заставляют нас становиться лучше. И мы их услышали и решили, что «Киев днем и ночью» пора полностью апгрейдить», - рассказала Scotch руководитель творческого объединения, которое создает сериалити, Инна Мельник.

Во-вторых, в новом сезоне нас ждут абсолютно новые герои. Саша и Оксана, Бодя и Карина, Артур и Диана, Яна и несколько других ребят покинули сериалити.

«Мы приняли решение обновить практически весь состав героев. А новые герои диктуют новый сюжет. Надеемся покорить и хейтеров, и ярых фанатов нашего проекта», - отметила Ирина.

По словам продюсерской команды в новом сезоне останутся всего несколько человек из предыдущих серий.

«К примеру, наша влюбленная парочка – Альбина и Александр Владимирович. Мы недавно болтали с Альбиной. Она смеялась, мол, хочет пробыть с Сашей до того момента, пока можно будет приносить ему в баночке зубные протезы. Так что их история еще открыта, и может длиться, как мне кажется, не один сезон. Они прекрасная парочка комедиантов. Я встречала немного людей, которые ТАК чувствуют друг друга и относятся к себе с такой самоиронией», - рассказала Ирина.

К слову, выбрать новых героев сериалити может любой житель Украины на сайте нового канала. В течение 12 выпусков вся страна и трое судей будут выбирать новых героев «Киев днем и ночью