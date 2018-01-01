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    Новых героев сериала «Киев днем и ночью» выберут онлайн

    Поклонники сериала увидят еще один сезон
    Команда проекта прислушалась ко всем пожеланиям зрителей и устроила сериалити масштабную перезагрузку.  «Каждый день нам пишут сотни, тысячи фанатов. И мы не просто читаем все отзывы, мы к ним прислушиваемся. К негативным комментариям в том числе, потому что они заставляют нас становиться лучше. И мы их услышали и решили, что
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка
    Герои сериала &laquo;Киев днем и ночью&raquo;&nbsp;
    Герои сериала «Киев днем и ночью» 

    Поклонники сериала увидят еще один сезон

    Команда проекта прислушалась ко всем пожеланиям зрителей и устроила сериалити масштабную перезагрузку.

     «Каждый день нам пишут сотни, тысячи фанатов. И мы не просто читаем все отзывы, мы к ним прислушиваемся. К негативным комментариям в том числе, потому что они заставляют нас становиться лучше. И мы их услышали и решили, что «Киев днем и ночью» пора полностью апгрейдить», - рассказала Scotch руководитель творческого объединения, которое создает сериалити, Инна Мельник.

     Во-вторых, в новом сезоне нас ждут абсолютно новые герои. Саша и Оксана, Бодя и Карина, Артур и Диана, Яна и несколько других ребят покинули сериалити.

     «Мы приняли решение обновить практически весь состав героев. А новые герои диктуют новый сюжет. Надеемся покорить и хейтеров, и ярых фанатов нашего проекта», - отметила Ирина.

     По словам продюсерской команды в новом сезоне останутся всего несколько человек из предыдущих серий.

     «К примеру, наша влюбленная парочка – Альбина и Александр Владимирович. Мы недавно болтали с Альбиной. Она смеялась, мол, хочет пробыть с Сашей до того момента, пока можно будет приносить ему в баночке зубные протезы. Так что их история еще открыта, и может длиться, как мне кажется, не один сезон. Они прекрасная парочка комедиантов. Я встречала немного людей, которые ТАК чувствуют друг друга и относятся к себе с такой самоиронией», - рассказала Ирина.

     К слову, выбрать новых героев сериалити может любой житель Украины на сайте нового канала. В течение 12 выпусков вся страна и трое судей будут выбирать новых героев «Киев днем и ночью

     

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