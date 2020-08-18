Ноги 54-летней Синди Кроуфорд вызвали зависть и восхищение у поклонников



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Модель Синди Кроуфорд instagram.com/cindycrawford/

Подписчиков удивили длинные ноги Кроуфорд и они высказались на эту тему в комментариях

Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в соцсетях снимок с отдыха и вызвала восторг у своих поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 54-летняя знаменитость позирует на шезлонге в летнем платье желтого цвета и солнечных очках. Она лежит, закинув руки за голову и демонстрируя ноги на камеру фотографа, который снимает ее с нижнего ракурса.

instagram.com/cindycrawford/

Подписчиков удивили длинные ноги Кроуфорд и они высказались на эту тему в комментариях. «Боже, какие ноги! Они бесконечны», «Обожаю твою фигуру, а ноги — твое главное оружие», «Потрясающие ноги, Синди. Все еще стройные и подтянутые», «Да, ее ноги действительно впечатляют», — писали они под постом, который набрал 210 тысяч лайков.

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