  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ноги 54-летней Синди Кроуфорд вызвали зависть и восхищение у поклонников

    • Розсилка
    Модель Синди Кроуфорд - Ноги 54-летней Синди Кроуфорд вызвали зависть и восхищение у поклонников
    Модель Синди Кроуфорд
    instagram.com/cindycrawford/

    Подписчиков удивили длинные ноги Кроуфорд и они высказались на эту тему в комментариях

    Американская супермодель Синди Кроуфорд опубликовала в соцсетях снимок с отдыха и вызвала восторг у своих поклонников. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном фото 54-летняя знаменитость позирует на шезлонге в летнем платье желтого цвета и солнечных очках. Она лежит, закинув руки за голову и демонстрируя ноги на камеру фотографа, который снимает ее с нижнего ракурса.

    cindycrawford_117675424_576977119663859_6349203198959532868_n
    instagram.com/cindycrawford/

    Подписчиков удивили длинные ноги Кроуфорд и они высказались на эту тему в комментариях. «Боже, какие ноги! Они бесконечны», «Обожаю твою фигуру, а ноги — твое главное оружие», «Потрясающие ноги, Синди. Все еще стройные и подтянутые», «Да, ее ноги действительно впечатляют», — писали они под постом, который набрал 210 тысяч лайков.

    Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

    Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».

     Читайте также: Фото тюленей, которые выглядят так, словно услышали самую смешную шутку
    знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ