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    Шоу-биз

    Гонки, фантастика и комедия: в сети появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

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    Гонки, фантастика и комедия: в сети появился трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу»

    Спин-офф «Форсажа» абсолютно уверен в себе, поэтому представляет вниманию зрителей расширенный трейлер будущей ленты

    То ли зрителям показали весь фильм в одном ролике, то ли им предстоит увидеть гораздо больше, но на экране теперь больше погонь и взрывов, больше шуток, больше Идриса Эльбы, а также мамы героев Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема.

    По сюжету сестра Декарда Шоу (Джейсон Стэйтем) в исполнении Ванессы Кёрби крадёт у главного злодея картины (Идрис Эльба) некий вирус, способный уничтожить половину человечества. «Чёрный супергерой» отправляется на поиски украденного, и теперь агенту Хоббсу (Дуэйн Джонсон) предстоит объединиться с семейством Шоу, чтобы одолеть антагониста и спасти мир.

    Для этого команде понадобятся не только самые быстрые автомобили и самое мощное оружие, но также и помощь мам главных героев, одну из которых сыграла Хелен Миррен. Юмор, фантастика, погони и традиции маори в достойном наследнике популярной франшизы — «Форсаж: Хоббс и Шоу».

    Джерело: popcornnews

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