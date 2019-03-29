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    Шоу-биз

    Гордон фон Штайнер показал, как Белла Хадид дурачится в роскошных нарядах от мировых брендов

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    Белла Хадид - Гордон фон Штайнер показал, как Белла Хадид дурачится в роскошных нарядах от мировых брендов
    Белла Хадид

    Модель Белла Хадид стала героиней цифровой обложки апрельского номера американского Vogue

    На обложке Белла появилась в красном платье-бюстье Givenchy и шляпе в тон Koché, украшенной перьями.

    Съемка для журнала проходила в последний день парижской недели моды. Режиссер Гордон фон Штайнер снял короткий ролик о том, что происходило за кадром.

    В видео Хадид в самых запоминающихся нарядах с осенней недели моды смеется, дурачится, бегает по крыше, танцует и играет в бадминтон.

    Стоит отметить, что именитая модель во время съемок применяла образы от Dior, Balmain, Chanel, Valentino.


    Джерело: Buro 24/7

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