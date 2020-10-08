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    Шоу-биз

    «Горячая мамочка». Миллиардерша взволновала фанатов снимком в откровенном топе

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    Инстадива Кайли Дженнер&nbsp; - «Горячая мамочка». Миллиардерша взволновала фанатов снимком в откровенном топе
    Инстадива Кайли Дженнер 
    instagram.com/kyliejenner/

    Внешний вид предпринимательницы взволновал ее фанатов

    Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась снимком в откровенном образе и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети кадре 23-летняя знаменитость позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте и голубых джинсах. Ее волосы собраны в два симметричных хвоста, а свой образ Дженнер дополнила парой колец. «Чувствовала себя милой», — подписала она пост, который набрал 8,2 миллиона лайков.

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    «Горячая мамочка». Миллиардерша взволновала фанатов снимком в откровенном топе
    «Горячая мамочка». Миллиардерша взволновала фанатов снимком в откровенном топе
    instagram.com/kyliejenner/

    Внешний вид предпринимательницы взволновал ее фанатов. «Не забывайте дышать, ребята», «Ты выйдешь за меня?», «Мне нравится этот образ!», «Тебе не нужно чувствовать себя милой, потому что ты и есть олицетворение этого слова», «Горячая мамочка», — высказывались они в комментариях.

     Но мы постарались и нашли для вас несколько подтверждений того, что идеал все-таки существует. Эти фотографии приведут вашего внутреннего перфекциониста в настоящий восторг.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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