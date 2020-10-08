«Горячая мамочка». Миллиардерша взволновала фанатов снимком в откровенном топе



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Инстадива Кайли Дженнер instagram.com/kyliejenner/

Внешний вид предпринимательницы взволновал ее фанатов

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась снимком в откровенном образе и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 23-летняя знаменитость позирует в белом кроп-топе с глубоким декольте и голубых джинсах. Ее волосы собраны в два симметричных хвоста, а свой образ Дженнер дополнила парой колец. «Чувствовала себя милой», — подписала она пост, который набрал 8,2 миллиона лайков.

Внешний вид предпринимательницы взволновал ее фанатов. «Не забывайте дышать, ребята», «Ты выйдешь за меня?», «Мне нравится этот образ!», «Тебе не нужно чувствовать себя милой, потому что ты и есть олицетворение этого слова», «Горячая мамочка», — высказывались они в комментариях.

Но мы постарались и нашли для вас несколько подтверждений того, что идеал все-таки существует. Эти фотографии приведут вашего внутреннего перфекциониста в настоящий восторг.

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