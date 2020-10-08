Каменских в шелковом костюме и без белья засветила красивую грудь



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Певица Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица решила облачиться в трендовый лук, отдыхая с возлюбленным на вилле

Певица Настя Каменских предстала возле бассейна в шелковом костюме, похожем на пижаму. Глубокое декольте позволило засветить красивую грудь. Тонкая ткань не смогла скрыть достоинств ее фигуры. Она дополнила наряд белыми мюлями с квадратным мысом. Такие же демонстрировала Нюша минувшим летом.

«Этот цвет! Напоминает мне о море», — отметила она.

Поклонники восхитились луком звезды. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая классная, талантливая!! Счастья и любви!», «Вы как всегда, чертовски привлекательны», «Какая роскошная», «Очень красивая», «Мокрая такая», «Ох, эти влажные волосы», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает