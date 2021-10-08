Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась идеальной фигурой (фото)

Звезда отдыхает в Италии

Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе «Евровидение», Екатерина Павленко сейчас отдыхает в Италии. В своем Инстаграме девушка поделилась редким фото в купальнике.

На снимке артистка запечатлена в черном бикини с завязками, демонстрируя стройную фигуру. Она позирует, стоя в море на фоне живописного моста через скалы. Фото было сделано в так называемом фьорде Фуроре, что расположен на юге Италии.

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«Время почувствовать что-то особенное», - подписала кадр певица.

Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.