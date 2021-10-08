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    Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась идеальной фигурой (фото)

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    Певица&nbsp;Екатерина Павленко - Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась идеальной фигурой (фото)
    Певица Екатерина Павленко
    instagram.com/monokatee/

    Звезда отдыхает в Италии

    Солистка украинской электрофолк-группы Go_A, которая в 2021 году заняла пятое место на конкурсе «Евровидение», Екатерина Павленко сейчас отдыхает в Италии. В своем Инстаграме девушка поделилась редким фото в купальнике.

    На снимке артистка запечатлена в черном бикини с завязками, демонстрируя стройную фигуру. Она позирует, стоя в море на фоне живописного моста через скалы. Фото было сделано в так называемом фьорде Фуроре, что расположен на юге Италии.

    instagram.com/monokatee/
    instagram.com/monokatee/

    «Время почувствовать что-то особенное», - подписала кадр певица.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

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    Теги: знаменитости Евровидение певица шоу-бизнес
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    Солистка группы Go_A в купальнике похвасталась идеальной фигурой (фото)