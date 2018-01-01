Победитель «Евровидения-2017» спел впервые после пересадки сердца

Певец восстанавливается после сложнейшей операции, но пока не известно, выступит ли он на песенном конкурсе в мае

Известный португальский певец Сальвадор Собрал, который одержал победу на песенном конкурсе «Евровидение» в 2017 году, который проходил в Киеве, 8 декабря прошлого года перенес сложную операцию по пересадке сердца. Покинуть больницу Санта-Круз он смог лишь 11 января, сообщает «Главком». А 30 января он впервые выложил

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Сальвадор Собрал

Певец восстанавливается после сложнейшей операции, но пока не известно, выступит ли он на песенном конкурсе в мае

Известный португальский певец Сальвадор Собрал, который одержал победу на песенном конкурсе «Евровидение» в 2017 году, который проходил в Киеве, 8 декабря прошлого года перенес сложную операцию по пересадке сердца. Покинуть больницу Санта-Круз он смог лишь 11 января, сообщает «Главком».

А 30 января он впервые выложил музыкальную запись для своих поклонников. 27-летний Сальвадор опубликовал в Facebook видео, на котором он перепел песню Landslide любимой британо-американской группы Fleetwood Mac.

Напомним, операция Собрала по трансплантации сердца длилась четыре часа. Он страдает от врожденного порока сердца. По этой причине руководство «Евровидение-2017» изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.

По традиции, певец должен выступить на песенном конкурсе этого года. Однако пока что не сообщается, сможет ли он принять участие в «Евровидении-2018», которое состоится в мае.