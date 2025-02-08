Видатна особистість та геніальна співачка: цього дня народилася Діана Петриненко

Діана Петринеко відмовилася працювати у театрі у Росії. Казала, що завжди тягне додому

Петриненко: Я просто співала все життя і намагалася людям принести радість

Сьогодні, 8 лютого, день народження відомої української оперної співачки Діани Петриненко (до заміжжя мала прізвище Паливода). На жаль, у 2018 році на 89 році життя вона померла, але у пам’ять про неї згадаємо її творчий шлях.

Діана народилася та виросла в селі Білоусівка у Черкаській області. Після закінчення школи, вступила до Київського музичного училища, а коли вивчилася там, отримала ще диплом Національної музичної академії України ім. Чайковського (Київська консерваторія).

Під час навчання у Києві жінка зустріла свого майбутнього чоловіка – Гаррінальдом Петриненко, який навчався в училищі Глієра по класу кларнета. Він виріс сиротою, а ім’я, яке згодом стало відомим, отримав від своєї виховательки-вчительки, яка назвала його на честь героя поеми. Чоловік завжди підтримував Діану. Після народження їхнього сина Тараса Гаррінальд узяв на себе значну частину обов’язків, аби Діана змогла завершити навчання. Саме він наполіг на її участі у Всесвітньому фестивалі молоді та студентів у Відні, звідки у 1959 році вона повернулася з другою премією та автографом голови журі Тіто Скіпи.

Маючи яскравий голос, харизму, цікаву зовнішність – Діана чекала, що її запросять на велику сцену оперного театру в Києві, але цього не сталося. Її запросили у Маріїнський оперний театр в Ленінграді, однак Петриненко відмовилася. В своїх інтерв’ю вона казала, що її тягнуло додому.

Варто сказати, Петриненко була зіркою української сцени у 60-80 рр.

Крім того, співачка підкорювала аудиторію інших країн, таких як США, Канада, Франція, Італія, Нідерланди, Японія, Фінляндія. Вона виконувала не лише оперні арії, але і романси, українські та російські народні пісні. Її арія Наталки з опери Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» залишилася в запису.

Діана Петриненко була солісткою Київської філармонії. Також вона стала лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка у 1972 році, а у 1975 році отримала звання народної артистки СРСР.

Життя її вдарило у 1980 році, коли помер чоловік жінки – Гаррінальд Петриненко, який був журналістом та ведучим музичної програми «Чиста криниця». Але не дивлячись на це Діана продовжила свій шлях та стала не лише прекрасною співачкою, а й чудовим педагогом.

Петриненко підготувала багато талановитих виконавців. Серед них – Л. Монастирська, В. Базир, Н. Мойсеєва, А. Пригара, М. Тищенко, Л. Ліпітюк, К. Швидка. До її професійною думки завжди прислухався Тараса Петриненко, відомий співак, композитор та син жінки.

Видатна українська оперна співачка Діана Петриненко пішла з життя на 89 році 17 листопада у 2018 році. Похована вона на Байковому кладовищі.