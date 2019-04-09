Хлои Кардашьян примеряла образ Дайаны Росс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

34-летняя теледива показала, как носить блестящие платья в стиле диско.

Хлоя Кардашьян опубликовала в Instagram интересную фотосессию. Она позировала на розовом фоне в образе, идеально подходящем для дискотеки в стиле семидесятых — Хлоя примерила платье в пол, усыпанное пайетками и золотистые босоножки на тоненьких ремешках.

Бьюти-образ звезды заслуживает отдельного внимания — стилисты ей сделали прическу в стиле афро и нанесли достаточно интенсивный макияж, с акцентом на глаза. Такое модное сочетание — отсылка к легендарной американской певице Дайане Росс.

«Когда легендарная Росс пригласила нас на День рождения и сказала, что нужно показать свой лучший образ. Какое же она дала вдохновение», — написала теледива в Instagram.

Хлои Кардашьян сейчас переживает непростые времена. В феврале она рассталась с отцом своей дочери — баскетболистом Тристаном Томпсоном, заявив, что больше не будет встречаться со спортсменами.

Впрочем, знаменитость нашла утешение в объятиях рэпера Френча Монтаны. Теледива и музыкант стали много времени проводить вместе. Бывший возлюбленный, с которым они были вместе 4 года назад, помогает ей пережить расставание с отцом малышки Тру.

Джерело: graziamagazine.ru