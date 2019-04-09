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    Шоу-биз

    Хлои Кардашьян примеряла образ Дайаны Росс

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    Хлои Кардашьян примеряла образ Дайаны Росс

    34-летняя теледива показала, как носить блестящие платья в стиле диско.

    Хлоя Кардашьян опубликовала в Instagram интересную фотосессию. Она позировала на розовом фоне в образе, идеально подходящем для дискотеки в стиле семидесятых — Хлоя примерила платье в пол, усыпанное пайетками и золотистые босоножки на тоненьких ремешках.

    Бьюти-образ звезды заслуживает отдельного внимания — стилисты ей сделали прическу в стиле афро и нанесли достаточно интенсивный макияж, с акцентом на глаза. Такое модное сочетание — отсылка к легендарной американской певице Дайане Росс.

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    Хлои Кардашьян примеряла образ Дайаны Росс
    Хлои Кардашьян примеряла образ Дайаны Росс

    «Когда легендарная Росс пригласила нас на День рождения и сказала, что нужно показать свой лучший образ. Какое же она дала вдохновение», — написала теледива в Instagram.

    Хлои Кардашьян сейчас переживает непростые времена. В феврале она рассталась с отцом своей дочери — баскетболистом Тристаном Томпсоном, заявив, что больше не будет встречаться со спортсменами.

    Впрочем, знаменитость нашла утешение в объятиях рэпера Френча Монтаны. Теледива и музыкант стали много времени проводить вместе. Бывший возлюбленный, с которым они были вместе 4 года назад, помогает ей пережить расставание с отцом малышки Тру.

    Джерело: graziamagazine.ru

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