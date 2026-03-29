Учасник Євробачення-2015 відмовився повторно виступати на конкурсі через Ізраїль

Лоїк Нотте є володарем четвертого найкращого результату для Бельгії на головному музичному конкурсі

Популярний співак Лоїк Нотте, який за чутками мав вдруге представити країну, офіційно відмовився від цієї можливості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DHnet.

Відмова через політичну складову

Головною причиною такого рішення, за повідомленнями бельгійського видання DHnet, стала принципова незгода артиста з участю Ізраїлю в цьогорічному конкурсі. Ще з серпня 2025 року у пресі з’являлися повідомлення, що мовник RTBF шляхом внутрішнього відбору обрав саме Нотте серед майже 40 претендентів (серед яких були також Mentissa, Henri PFR та Essyla).

Повернення Нотте мало стати символічним: рівно десять років тому, у 2015-му, він уже представляв Бельгію саме у Відні з хітом Rhythm Inside, посівши високе четверте місце. Проте мовник RTBF довгий час не підтверджував ці чутки, а лише тепер стало відомо про причину відмови 29-річного артиста.

Чи спрацює заміна Нотте на конкурсі

Для бельгійського телебачення відмова Лоїка Нотте стала серйозним викликом, адже після двох поспіль невиходів країни до фіналу ставка на перевірену зірку була кроком для покращення результатів. Втім, мовнику не довелося розпочинати пошуки з нуля, адже офіційною представницею країни стала Essyla. Співачка, яка була однією з головних фавориток внутрішнього відбору та фіналісткою The Voice Belgique, уже активно готується до поїздки у Відень із піснею Dancing on the Ice.

Її кандидатуру було остаточно затверджено 19 лютого, і саме на Essyla покладають сподівання щодо повернення до фіналу після двох років невдач. Згідно з жеребкуванням, вона виступить у другій половині першого півфіналу 12 травня, представляючи оновлене звучання бельгійської поп-сцени.

