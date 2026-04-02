Який номер випав Leleka? Визначився порядок виступів у півфіналах Євробачення
Стало відомо, коли саме у другій половині півфіналу виступить українська виконавиця Leleka
Організатори Євробачення-2026 оприлюднили порядкові номери виступів країн-учасниць у двох півфіналах 70-го пісенного конкурсу, що пройде у Відні. Про це повідомляє «Главком».
Процедура вихначення порядку виступів
Як і в попередні роки, черговість визначив австрійський мовник ORF на основі результатів січневого жеребкування, щоб забезпечити максимально різноманітне та динамічне шоу. Представниця України, співачка Leleka, виступить у другому півфіналі, який відбудеться у четвер, 14 травня. Вона вийде на сцену під 12-м номером із піснею Ridnym. Одразу після виступу України свою пісню поза конкурсом презентує представник Великої Британії Look Mum No Computer, адже ця країна виступатиме лише у фіналі.
Цього року у півфіналах змагатимуться 30 країн (по 15 у кожному), з яких до великого фіналу пройдуть по 10 найкращих. Також у шоу наживо виступлять країни «Великої четвірки» та господарка конкурсу – Австрія.
Повний розклад півфіналів
Перший півфінал (12 травня)
1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
2. Швеція: Felicia – My System
3. Хорватія: Lelek – Andromeda
4. Греція: Akylas – Ferto
5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa
6. Грузія: Bzikebi – On Replay
Італія (поза конкурсом): Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora
9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
Німеччина (поза конкурсом): Sarah Engels – Fire
11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
13. Сан-Марино: Senhit – Superstar
14. Польща: Alicja – Pray
15. Сербія: Lavina – Kraj Mene
Другий півфінал (14 травня)
1. Болгарія: DARA – Bangaranga
2. Азербайджан: Jiva – Just Go
3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads
Франція (поза конкурсом): Monroe – Regarde!
6. Вірменія: Simon – Paloma Rumba
7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
8. Кіпр: Antigoni – JALLA
Австрія (поза конкурсом): Cosmo – Tanzschein
9. Латвія: Atvara – Ēnā
10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
12. Україна: Leleka – Ridnym
Велика Британія (поза конкурсом): Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
13. Албанія: Alis – Nân
14. Мальта: Aidan – Bella
15. Норвегія: Jonas Lovv – YA YA YA
Зміни у правилах
Головною новиною сезону стало повернення професійного журі до системи голосування в півфіналах – уперше з 2022 року вони допомагатимуть телеглядачам обирати фіналістів. Госпарка конкурсу, Австрія, яку представляє Cosmo, вже отримала свій номер у Грандфіналі, який пройде 16 травня, – вона закриватиме шоу під 25-м номером. Натомість всі інші учасники дізнаються свій номер дещо пізніше: першими це зроблять представники «Великої четвірки», а потім – ті, хто пройдуть до фіналу.
