Який номер випав Leleka? Визначився порядок виступів у півфіналах Євробачення

Стало відомо, коли саме у другій половині півфіналу виступить українська виконавиця Leleka

Організатори Євробачення-2026 оприлюднили порядкові номери виступів країн-учасниць у двох півфіналах 70-го пісенного конкурсу, що пройде у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Процедура вихначення порядку виступів

Як і в попередні роки, черговість визначив австрійський мовник ORF на основі результатів січневого жеребкування, щоб забезпечити максимально різноманітне та динамічне шоу. Представниця України, співачка Leleka, виступить у другому півфіналі, який відбудеться у четвер, 14 травня. Вона вийде на сцену під 12-м номером із піснею Ridnym. Одразу після виступу України свою пісню поза конкурсом презентує представник Великої Британії Look Mum No Computer, адже ця країна виступатиме лише у фіналі.

Цього року у півфіналах змагатимуться 30 країн (по 15 у кожному), з яких до великого фіналу пройдуть по 10 найкращих. Також у шоу наживо виступлять країни «Великої четвірки» та господарка конкурсу – Австрія.

Повний розклад півфіналів

Перший півфінал (12 травня)

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

2. Швеція: Felicia – My System

3. Хорватія: Lelek – Andromeda

4. Греція: Akylas – Ferto

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

6. Грузія: Bzikebi – On Replay

Італія (поза конкурсом): Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

7. Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

Німеччина (поза конкурсом): Sarah Engels – Fire

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13. Сан-Марино: Senhit – Superstar

14. Польща: Alicja – Pray

15. Сербія: Lavina – Kraj Mene

Другий півфінал (14 травня)

1. Болгарія: DARA – Bangaranga

2. Азербайджан: Jiva – Just Go

3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

4. Люксембург: Eva Marija – Mother Nature

5. Чехія: Daniel Zizka – Crossroads

Франція (поза конкурсом): Monroe – Regarde!

6. Вірменія: Simon – Paloma Rumba

7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice

8. Кіпр: Antigoni – JALLA

Австрія (поза конкурсом): Cosmo – Tanzschein

9. Латвія: Atvara – Ēnā

10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

12. Україна: Leleka – Ridnym

Велика Британія (поза конкурсом): Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

13. Албанія: Alis – Nân

14. Мальта: Aidan – Bella

15. Норвегія: Jonas Lovv – YA YA YA

Зміни у правилах

Головною новиною сезону стало повернення професійного журі до системи голосування в півфіналах – уперше з 2022 року вони допомагатимуть телеглядачам обирати фіналістів. Госпарка конкурсу, Австрія, яку представляє Cosmo, вже отримала свій номер у Грандфіналі, який пройде 16 травня, – вона закриватиме шоу під 25-м номером. Натомість всі інші учасники дізнаються свій номер дещо пізніше: першими це зроблять представники «Великої четвірки», а потім – ті, хто пройдуть до фіналу.

