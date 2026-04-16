Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського

Юлія Відміцька
Народний артист України Роман Балаян отримав відзнаку від президента
Кінорежисер отримав відзнаку за свій внесок у розвиток українського кінематографа

15 квітня Роману Балаяну виповнилося 85 років. З нагоди кіномитця президент України Володимир Зеленський відзначив кінорежисера державною нагородою. Про це пише «Главком» із посиланням на указ президента.

На сайті президента України Володимира Зеленського 13 квітня з’явився указ про нагородження Романа Балаяна орденом князя Ярослава Мудрого.

Володимир Зеленський нагородив кінорежисера Романа Балаяна
фото: скриншот president.gov.ua

Очільник держави відзначив творчу діяльність режисера та його внесок у розвиток українського кінематографа. «За значний особистий внесок у розвиток та популяризацію українського кіномистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Балаяна Романа Гургеновича – кінорежисера-постановника, сценариста, продюсера», – йдеться в указі.

Нагадаємо, народний артист України, кінорежисер та сценарист Роман Балаян 15 квітня відзначав ювілей – 85 років. Роман Балаян у 1997 році отримав звання народного артиста України. Ще в підлітковому віці Роман Балаян вирішив, стати актором. Кінорежисер починав свій шлях у кінематографі, як актор. Однак згодом Роман Балаян усе ж таки вирішив піти вчитися на режисера та здобував освіту на режисерському факультеті Єреванського театрального інституту.

Найбільш популярними фільмами Романа Балаяна є такі роботи: «Каштанка», «Бірюк», «Польоти уві сні та наяву», «Поцілунок», «Зберігай мене, мій талісман», «Філер», «Леді Макбет Мценського повіту», «Перше кохання» та «Ніч світла».

Читайте також:

Читайте також

Шон Пенн (праворуч) неодноразово відвідував Україну з початку великої війни
Шон Пенн прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
16 березня, 17:28
Володимир Зеленський провів переговори з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з британським монархом
17 березня, 17:11
Президент повідомив, що «є сигнали, що можливе продовження обмінів»
Другий день переговорів у США: Зеленський розповів про важливі зрушення
22 березня, 21:23
Президент проведе зустрічі в Саудівській Аравії
Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі
26 березня, 17:14
Зеленський відвідав низку країн Близького Сходу. Так, у Саудівській Аравії він провів переговори зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом
Зеленський розповів про історичні домовленості на Близькому Сході
30 березня, 11:57
Президент України та очільник Єгипту провели телефонну розмову
Єгипет не прийматиме зерно з окупованих територій України – Зеленський
3 квiтня, 18:21
Президент зауважив, що Україна фактично кожен день контактує з американською стороною
Енергетичне перемир'я між Україною та РФ. Зеленський зробив заяву
6 квiтня, 21:31
Президент зробив заяву про Ормузьку протоку
Ормузька протока: Зеленський повідомив про участь українських військових у консультаціях
7 квiтня, 21:47
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
Атака на Чернігівщину, вибори в Угорщині: головне за ніч
13 квiтня, 05:00

Шоу-біз

«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
«Яка ти гарна». Ірина Білик показала свої дитячі фото
Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського
Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського
«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня
«Ніч жаху», нове бачення «Мумії» та номінант на Оскар-2026. Кінопрем'єри тижня
Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг
Колишня продюсерка Полякової нагадала їй про неповернутий борг
Педан нарвався на хейт у мережі, назвавши причину, чому не пішов у ЗСУ
Педан нарвався на хейт у мережі, назвавши причину, чому не пішов у ЗСУ
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)
Зірка Голлівуду Енн Гетевей з’явилася на червоній доріжці в сукні української дизайнерки (фото)

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
