Кінорежисер Роман Балаян отримав нагороду від Зеленського

15 квітня Роману Балаяну виповнилося 85 років. З нагоди кіномитця президент України Володимир Зеленський відзначив кінорежисера державною нагородою. Про це пише «Главком» із посиланням на указ президента.

На сайті президента України Володимира Зеленського 13 квітня з’явився указ про нагородження Романа Балаяна орденом князя Ярослава Мудрого.

Очільник держави відзначив творчу діяльність режисера та його внесок у розвиток українського кінематографа. «За значний особистий внесок у розвиток та популяризацію українського кіномистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня Балаяна Романа Гургеновича – кінорежисера-постановника, сценариста, продюсера», – йдеться в указі.

Нагадаємо, народний артист України, кінорежисер та сценарист Роман Балаян 15 квітня відзначав ювілей – 85 років. Роман Балаян у 1997 році отримав звання народного артиста України. Ще в підлітковому віці Роман Балаян вирішив, стати актором. Кінорежисер починав свій шлях у кінематографі, як актор. Однак згодом Роман Балаян усе ж таки вирішив піти вчитися на режисера та здобував освіту на режисерському факультеті Єреванського театрального інституту.

Найбільш популярними фільмами Романа Балаяна є такі роботи: «Каштанка», «Бірюк», «Польоти уві сні та наяву», «Поцілунок», «Зберігай мене, мій талісман», «Філер», «Леді Макбет Мценського повіту», «Перше кохання» та «Ніч світла».