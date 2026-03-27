Netflix підвищив ціни на підписку: скільки тепер коштує перегляд фільмів

glavcom.ua
Єгор Голівець
Підписка тепер коштує до $26,99 на місяць
Подорожчання торкнулося всіх тарифів і зачепить як нових, так і чинних користувачів

Стрімінговий сервіс Netflix з 26 березня підвищив ціни на всі види підписок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Variety.

Згідно з новими тарифами:
• Підписка з рекламою тепер коштує $8,99 на місяць замість $7,99;
• Стандартний тариф зріс до $19,99 (раніше $17,99);
• Premium-підписка: до $26,99 на місяць, замість $24,99.

У компанії пояснили, що перегляд цін пов’язаний із розвитком сервісу та необхідністю інвестувати у контент. «Наш підхід залишається незмінним: ми продовжуємо пропонувати широкий вибір цін і тарифних планів, щоб задовольнити різноманітні потреби, і в міру того, як ми надаємо нашим підписникам більше переваг, ми оновлюємо наші ціни, щоб мати можливість інвестувати в якісні розваги та покращувати їхній досвід», – заявили в Netflix.

Нові ціни вже застосовуються для нових користувачів. Для тих, хто вже має підписку, підвищення відбуватиметься поступово протягом найближчих тижнів.

Користувачі отримають відповідні повідомлення електронною поштою приблизно за місяць до зміни вартості, при цьому терміни залежатимуть від їхнього розрахункового періоду.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп висловив потенційне занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму $72 млрд (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO. 

За словами президента США, у Netflix «велика частка ринку», а сукупний розмір компаній «може стати проблемою». Обидві компанії заявили, що досягли угоди про перенесення франшиз Warner Brothers, таких як «Гаррі Поттер» і «Гра престолів» на Netflix, створивши нового медіагіганта.

Теги: Netflix економіка кіно фільм

