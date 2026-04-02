Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)

Еммануель Макрон є палким шанувальником аніме

Під час саміту у Токіо президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі показали жест з анімаційного фільму аніме. Цей момент потрапив на камери журналістів під час онлайн-трансляції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Еммануеля Макрона в Іnstagram.

Під час саміту на пресконференції Еммануель Макрон показав позу «Kamehameha» з аніме Dragon Ball. Разом із ним цей жест повторила прем’єр-міністерка Японії. Це не просто жест, а частина бойової пози «Камехамеха».

Щоб її відтворити, спочатку потрібно притиснути обидві долоні, а потім розтиснути їх. В анімації в цей момент між долонями з’являється синя енергетична куля, яку персонаж випускає в сторону ворога.

Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали жест з аніме на саміті фото з відкритих джерел

Відомо, що президент Франції є палким шанувальником японської анімації – аніме, а саме Dragon Ball. Тож таким жестом прем’єр-міністерка Японії вирішила продемонструвати повагу колезі. Макрон раніше повторював цей жест. Це відбулося торік на заході Japan Expo в Парижі.

Еммануель Макрон зустрівся з прем’єр-міністеркою Японії Такаїчі у Токіо фото: Іnstagram/emmanuelmacron

