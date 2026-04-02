Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
Еммануель Макрон є палким шанувальником аніме
Під час саміту у Токіо президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі показали жест з анімаційного фільму аніме. Цей момент потрапив на камери журналістів під час онлайн-трансляції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Еммануеля Макрона в Іnstagram.
Під час саміту на пресконференції Еммануель Макрон показав позу «Kamehameha» з аніме Dragon Ball. Разом із ним цей жест повторила прем’єр-міністерка Японії. Це не просто жест, а частина бойової пози «Камехамеха».
Щоб її відтворити, спочатку потрібно притиснути обидві долоні, а потім розтиснути їх. В анімації в цей момент між долонями з’являється синя енергетична куля, яку персонаж випускає в сторону ворога.
Відомо, що президент Франції є палким шанувальником японської анімації – аніме, а саме Dragon Ball. Тож таким жестом прем’єр-міністерка Японії вирішила продемонструвати повагу колезі. Макрон раніше повторював цей жест. Це відбулося торік на заході Japan Expo в Парижі.
До слова, президент США Дональд Трамп публічно висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, згадавши інцидент із його дружиною та зробивши різкі заяви. Трамп заявив, що французький лідер нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини» і «досі оговтується після удару в щелепу».
Нагадаємо, як прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента.
Також повідомлялося, поява президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. Після появи президента в окулярах Henry Jullien, група iVision Tech, яка є власником бренду заявила, що їхні акції зросли майже на 6%.
