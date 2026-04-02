Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)

Юлія Відміцька
Еммануель Макрон зустрівся з прем’єр-міністеркою Японії Санае Такаїчі у Токіо
Еммануель Макрон є палким шанувальником аніме

Під час саміту у Токіо президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі показали жест з анімаційного фільму аніме. Цей момент потрапив на камери журналістів під час онлайн-трансляції. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Еммануеля Макрона в Іnstagram.

Під час саміту на пресконференції Еммануель Макрон показав позу «Kamehameha» з аніме Dragon Ball. Разом із ним цей жест повторила прем’єр-міністерка Японії. Це не просто жест, а частина бойової пози «Камехамеха».

Щоб її відтворити, спочатку потрібно притиснути обидві долоні, а потім розтиснути їх. В анімації в цей момент між долонями з’являється синя енергетична куля, яку персонаж випускає в сторону ворога.

Відомо, що президент Франції є палким шанувальником японської анімації – аніме, а саме Dragon Ball. Тож таким жестом прем’єр-міністерка Японії вирішила продемонструвати повагу колезі. Макрон раніше повторював цей жест. Це відбулося торік на заході Japan Expo в Парижі.

До слова, президент США Дональд Трамп публічно висміяв президента Франції Еммануеля Макрона, згадавши інцидент із його дружиною та зробивши різкі заяви. Трамп заявив, що французький лідер нібито «зазнає жорстокого поводження з боку дружини» і «досі оговтується після удару в щелепу».

Нагадаємо, як прибуття президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини Бріджит у В'єтнам викликало скандал. У момент виходу з літака журналісти помітили, як рука Бріджит вдарила по обличчю французького президента.

Також повідомлялося, поява президента Франції Еммануеля Макрона в сонцезахисних окулярах на Всесвітньому економічному форумі у Давосі підірвала мережу. Акції на окуляри французького виробника окулярів, які одягнув політик, миттєво зросли. Після появи президента в окулярах Henry Jullien, група iVision Tech, яка є власником бренду заявила, що їхні акції зросли майже на 6%.

Читайте також:

Читайте також

Штрафи 17 тис. грн для військових ТЦК – не межа
Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки Судові хроніки
6 березня, 09:30
Наталія Могилевська провела концерт у Львові
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
12 березня, 11:59
Президенти Франції та України біля Єлисейського палацу
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Через різницю у часі трансляція для України відбудеться вже в ніч на 16 березня
Головна кінопремія року: коли і де українці зможуть подивитися Оскар-2026
14 березня, 02:22
Пол Томас Андерсон отримав Оскар за режисерську роботу над за фільмом «Одна битва за іншою»
Оскар-2026. Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер»
16 березня, 04:19
Принцеса Уельська замилувала мережу моментом із маленькою дівчинкою
Кейт Міддлтон розчулила милим моментом із трирічною дівчинкою (відео)
18 березня, 18:27
ДТП на Берестейському проспекті у Києві. 24 березня 2026 року
У Києві після зіткнення з Tesla перекинувся мікроавтобус, є постраждалі (відео)
24 березня, 09:11
З'явилося фото з нового серіалу «Гаррі Поттер»
Новий серіал про Гаррі Поттера: HBO показав перші кадри зі зйомок
25 березня, 16:57
Павло Таланкін приніс свій Оскар до церкви Парижу в авосьці
Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)
30 березня, 18:39

Курйоз

Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Голий перформанс у центрі Львова: іноземець виліз на вікно та налякав туристів (фото)
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
Макрон та прем’єр-міністерка Японії показали позу з аніме на саміті в Токіо (відео)
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок
100 грам на добу. Російські науковці встановили громадянам норму поїдання пасок
Депутат Київради розвеселив мережу «заявою» про блокування Telegram, Instagram та OnlyFans
Депутат Київради розвеселив мережу «заявою» про блокування Telegram, Instagram та OnlyFans
Чоловік з'явився в аеропорту з котом на голові та підірвав мережу (відео)
Чоловік з'явився в аеропорту з котом на голові та підірвав мережу (відео)
Пісні Поплавського, які давно стали мемами: п'ять найпопулярніших треків (відео)
Пісні Поплавського, які давно стали мемами: п'ять найпопулярніших треків (відео)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
