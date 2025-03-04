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Комаров розлучається з дружиною: що кажуть близькі пари

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко розлучаються
фото: instagram/aakucherenko

Пресслужба ведучого відмовилася коментувати розлучення Комарова та Кучеренко

Чутки про розлучення Дмитра Комарова з його дружиною Олександрою Кучеренко ходять уже кілька місяців, а нещодавно з'явився документ, який підтверджує, що телеведучий подав заяву на розлучення 1 січня 2025 року. Зіркова пара поки що не коментує цю ситуацію, однак люди з їхнього оточення поділилися своїми думками щодо їхніх стосунків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТСН».

Пресслужба ведучого відмовилася коментувати ситуацію. Також друзі Комарова та Кучеренко уникають розголошення будь-яких подробиць. Однак дехто з них зауважив, що був не менш здивований новиною, ніж їхні прихильники.

«Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина», – сказав один зі знайомих пари, який попросив не озвучувати своє ім'я.

Зауважимо, що зіркова пара познайомилась на конкурсі краси «Міс Україна-2016», де Дмитро Комаров був суддею, а Олександра Кучеренко – учасницею та переможницею. Через рік вони взяли участь у «Танцях із зірками», де танцювали разом, але приховували стосунки від публіки.

У 2019 році Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров одружились – зареєстрували шлюб у Києві та повінчались в Ізраїлі. У січні в реєстрі судових рішень з'явився позов телеведучого щодо розірвання шлюбу, що підтвердило чутки про розлучення пари, які ходили раніше.

Раніше телеведучий Дмитро Комаров на своїй сторінці в соцмережі показав, як росіяни змонтували його інтерв'ю з керівником ГУР Міноборони України Кирилом Будановим.

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Теги: Дмитро Комаров телеведучий розлучення шлюб

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