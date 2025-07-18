Соліст Coldplay на концерті розкрив зраду голови великої IT-компанії: подробиці скандалу

Голову IT-компанії Astronomer на концерті Coldplay випадково було викрито у зраді

Гендиректор великої IT-компанії Astronomer Енді Байрон опинився у центрі публічного скандалу після того, як сходив на концерт рок-гурту Coldplay у Массачусетсі, США. Камера, яка знімала глядачів, показала Байрона крупним планом з жінкою, яка, як з'ясувалося, зовсім не є його дружиною. До романтичного моменту випадково привернув загальну увагу ніхто інший, як соліст групи Кріс Мартін, і вся історія широко розійшлася соцмережами. Про це пише «Главком» із посмланням на американські ЗМІ.

Гурт Coldplay 15 липня давав концерт на стадіоні у Фоксборо (штат Массачусетс). Під час концерту гурту Coldplay на «камеру поцілунків» потрапив Енді Байрон. На екрані він ніжно обіймає Крістін Кабот – директорку з персоналу його IT-компанії Astronomer.

«Камера поцілунків» – популярна розвага на спортивних матчах та концертах у США. Якоїсь миті камера знаходить у натовпі вболівальників або глядачів пару і виводить їх крупним планом на великий екран, зазвичай у рамці у вигляді сердець. Таким чином, людям, які опинилися в кадрі, натякають на те, що їм потрібно поцілуватися. Якщо вони це роблять, глядачі зазвичай реагують оплесками та схвальними вигуками, інакше натовп може висловити невдоволення – наприклад, освистати.

Якоїсь миті камера вивела їх на великий екран, і соліст гурту Кріс Мартін, помітивши пару, прокоментував: «О, ви тільки подивіться на них». Почувши це і побачивши себе на екрані, обидва миттєво розірвали обійми і відсторонилися один від одного, а Мартін додав: «Або у них інтрижка, або просто дуже сором'язливі». Пара швидко зрозуміла, що знаходиться на екрані, що спонукало Кебот закрити обличчя руками та швидко обернутися, поки Байрон пригнувся і намагався зникнути з поля зору.

Реакція у інтернеті

Історія викликала бурхливу реакцію в інтернеті. Зокрема тому, що 50-річний Байрон має дружину Меган Керріган, про розлучення з якою нічого не повідомлялося. На концерті Coldplay разом із чоловіком вона, зважаючи на все, не була.

Енді і Меган Байрон мають двох синів

Крістін Кабот, як зазначено в її профілі в LinkedIn, почала працювати в Astronomer у листопаді. Там вона позиціонує себе як «лідера у галузі управління персоналом, який створює ефективні та культурно сильні команди». Енді Байрон у минулому також хвалив її за глибоку експертизу в управлінні талантами та за здатність масштабувати HR-стратегії у швидкорослих компаніях.

Astronomer – це стартап, що займається інфраструктурою для роботи з даними. 2022 року він досяг статусу «єдинорога» (тобто його оцінка перевищила $1 млрд – «Главком» ) і нещодавно переніс штаб-квартиру до Нью-Йорка.

Подружжя Байронів живе у передмісті Нортборо, неподалік місця проведення концерту. Поки що ні сам Байрон, ні Кабот публічно не прокоментували подію.

Досі Енді Байрон тримався поза увагою громадськості. Але момент з поцілунком перед камерою привернув увагу як до його особистого життя, так і до його ролі в компанії. Поки що Astronomer не прокоментував ситуацію, і немає жодної інформації про будь-які внутрішні наслідки.

Що відомо про дружину Байрона

Наслідки не змусили на себе довго чекати. Як зауважило видання Newsweek, наступного дня після концерту Меган видалила прізвище чоловіка зі своєї сторінки у Facebook, а пізніше повністю деактивувала обліковий запис. Люди масово залишали жінці слова співчуття та підтримки, припускаючи, що вона могла дізнатися про зраду через соцмережі.

Дружина Байрона трималась у тіні від публічнності чоловіка

Один із коментаторів написав: «Сподіваюся, поруч із нею зараз є люди, які її підтримають. Це жахливо, вона не заслужила на такий удар». Інші зазначали, що у пари є двоє синів і те, що відбувається особливо прикро на тлі того, якою дбайливою матір'ю виглядає Меган.

«Меган Байрон не сказала жодного слова про вірусне відео, але її мовчання красномовно говорить про багато чого. Її грація під тиском громадськості та рішення зосередитися на своїх дітях справили незабутнє враження на усіх» ,– пише видання IBT.

На відміну від свого чоловіка, Меган тримається в тіні. Вона працює заступником директора молодшої школи та приймальної комісії програми Hope Graham у школі Bancroft у штаті Массачусетс. Друзі описують Меган як віддану, уважну та зосереджену на своїй родині та кар'єрі.