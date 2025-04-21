Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Фаліон розповіла про ін'єкції краси
фото: скриншот з відео

Фаліон про ін'єкції краси: У мене опустилася брова – не можу тепер макіяж нормальний нанести

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим. Про це співачка зауважила в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

«Я вирізала родимки. Я майже ніколи не вдавалася до косметологічних процедур. У мене й макіяжу ніколи не було професійного й тут вдалася. Думаю, та ж треба щось зробити. Здуру! Чесно, ніби біс попутав. І трошечки вколола ботокс місяці два тому. Бо всі мені кажуть: «Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, ти ж медійна особа, постійно на екрані». І я ж знала, що у мене не буде як у людей, а буде якесь ускладнення. Мені стало не краще, а гірше – перенісся стало, як з племені Майя. Мали б зморшки зникнути, але ніс розширився. У мене опустилася брова – не можу тепер макіяж нормальний нанести», – поскаржилася співачка.

Попри це, з часом солістка змогла прийняти ситуацію, і сьогодні з гумором і самоіронією ставиться до свого нового вигляду. Наталія Фаліон зізнається, що більше не планує жодних експериментів із зовнішністю.

«Але я сприймаю це з усмішкою. Сідаю перед дзеркалом і кажу: «Красиве хотіла – маєш. Треба бути натуральною, якого дідька ти хотіла себе покращити, що тобі заважало?». Боже збав, не буду (більше робити ботокс, – Главком)», – зазначила Фаліон.

Раніше солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка.

Читайте також:

Теги: співачка ботокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 19 по 21 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 квітня: якою буде сонячна активність
19 квiтня, 07:12
Політ стане 31-м загалом і 11-м суборбітальним польотом New Shepard з пасажирами на борту.
Кеті Перрі летить у космос
14 квiтня, 15:49
Tayanna наголосила, що варто обов'язково перевіряти газові котли та колонки в оселі
«Могли не прокинутися»: співачка Tayanna розповіла про смертельну загрозу у власній оселі
9 квiтня, 15:04
Анна Трінчер запевнила, що не мала на меті когось образити, а жартувала
Анна Трінчер побувала в місті на Тернопільщині і спровокувала скандал
5 квiтня, 19:12
Ірина Білик виконала два десятки суперхітів різних років
У Києві пішов сніг. Ірина Білик влаштувала погодну аномалію у квітні (відео)
5 квiтня, 08:41
Нетребко заспіває чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса
Пропутінська співачка Нетребко повертається на сцену Лондонської Королівської опери
3 квiтня, 07:10
З 2000 по 2020 рік кількість ін'єкцій ботоксу зросла у світі на 459%
Ботокс: краса чи ризик? Що потрібно знати про процедуру
30 березня, 17:11
Активність Сонця з 28 по 31 березня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність
28 березня, 06:47
Дорофєєва познайомилася з місцевим шестирічним лелекою Федором
Повідомлення про відключення світла у «Київ Цифровий» озвучила відома українська співачка
27 березня, 14:25

Здоров'я

«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
10 тисяч – це міф? Вчені пояснили, скільки кроків потрібно робити щодня
10 тисяч – це міф? Вчені пояснили, скільки кроків потрібно робити щодня
Випита банка газованих напоїв може коштувати 12 хвилин здорового життя: дослідження
Випита банка газованих напоїв може коштувати 12 хвилин здорового життя: дослідження
Сплеск смертності серед вагітних та породіль: ООН назвала одну з головних причин
Сплеск смертності серед вагітних та породіль: ООН назвала одну з головних причин
Що підвищує ризик деменції, інсульту та депресії: 17 важливих чинників
Що підвищує ризик деменції, інсульту та депресії: 17 важливих чинників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 квітня 2025
61K
Хто стане наступним понтифіком? Що відомо про головних кандидатів
26K
Помер Папа Римський Франциск
19K
США депортували німецьких туристок через несподівану причину
16K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
Вчора, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
17 квiтня, 15:33

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua