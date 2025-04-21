«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс

Фаліон про ін'єкції краси: У мене опустилася брова – не можу тепер макіяж нормальний нанести

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон, якій нині 66 років, нещодавно вирішила спробувати ін’єкції краси: вколола ботокс. Однак досвід виявився не зовсім вдалим. Про це співачка зауважила в інтерв'ю Аліні Доротюк, інформує «Главком».

«Я вирізала родимки. Я майже ніколи не вдавалася до косметологічних процедур. У мене й макіяжу ніколи не було професійного й тут вдалася. Думаю, та ж треба щось зробити. Здуру! Чесно, ніби біс попутав. І трошечки вколола ботокс місяці два тому. Бо всі мені кажуть: «Наталю, роби щось з обличчям. Ти старієш, ти ж медійна особа, постійно на екрані». І я ж знала, що у мене не буде як у людей, а буде якесь ускладнення. Мені стало не краще, а гірше – перенісся стало, як з племені Майя. Мали б зморшки зникнути, але ніс розширився. У мене опустилася брова – не можу тепер макіяж нормальний нанести», – поскаржилася співачка.

Попри це, з часом солістка змогла прийняти ситуацію, і сьогодні з гумором і самоіронією ставиться до свого нового вигляду. Наталія Фаліон зізнається, що більше не планує жодних експериментів із зовнішністю.

«Але я сприймаю це з усмішкою. Сідаю перед дзеркалом і кажу: «Красиве хотіла – маєш. Треба бути натуральною, якого дідька ти хотіла себе покращити, що тобі заважало?». Боже збав, не буду (більше робити ботокс, – Главком)», – зазначила Фаліон.

Раніше солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка.