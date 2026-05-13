Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Співак Akylas представив Грецію у першому півфіналі Євробачення 2026
фото: Іnstagram.com/eurovision

Номер Греції став вірусним у мережі

Греція пройшла у фінал Євробачення 2026. Виступ країни завірусився у соцмережах, зокрема, українські користувачі на платформі Threads розібрали весь виступ грецького представника на меми. «Главком» зібрав творчі дописи українців про номер Греції у першому півфіналі Євробачення.

На Євробаченні 2026 Грецію представляє співак Akylas з піснею Ferto («Давай!»). Виступ грецького виконавця супроводжувався різноманітними декораціями та спецефектами. Akylas навіть проїхався на сцені Євробачення на самокаті. Проте, це не єдине, з чого українці зробити меми.

Akylas - Ferto/ Greece

Зокрема, увага користувачів була прикута до образу Akylas, декорацій та самої постановки номера.

  • «Хочу, щоб він виграв, але всі ми памʼятаємо прокляття 2 місця».
  • «Це що, ШІ? Який сенс використовувати такого реалістичного співака на сцені?».
  • «Я знаю, що надихнуло учасника Греції на аутфіт».
Також українці підставляли під скрини з виступу співака різні кумедні ситуації, з деякими із них українці зіштовхуються щодня.

  • «Кіт через хвилину після того, як ти пішов на роботу».
  • «Чисто українці мандрують на роботу в тривогу після ранкової кави».
  • «Коли ви з друзями познайомились у Тредс і вперше бачите один одного вживу».
  • «Коли всі SMM-ники з Тредс зібрались в одному літаку».
  • «Українці, коли їх намагаються налякати новим вірусом».
  • «Я і всі мої творчі особистості».
  • «Коли ще вранці хотів звільнитися, але під вечір похвалили».
  • «Коли на зміну депресивній фазі приходить маніакальна».
  • «Міленіал, який усе ще пробує бути в темі, або дуже дорогий тікток».
Також повідомлялося,  Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Українці заполонили Тhreads своїми коментарями, дописами та реакціями на виступи країн.Українці коментували виступи різних країн-учасниць. Проте деякі учасники найбільше привернули увагу української аудиторії. Як, наприклад, Португалія, Грузія, Португалія, Швеція Греція та інші.

Як повідомляв «Главком», першим фіналістом півфіналу Єврбачення 2026 став представник Греції Akylas. Молодий, енергійний виконавець із самобутнім звучанням та яскравою сценічною харизмою, Akylas здобув широку популярність у 2024 році завдяки хітовому синглу Atelié. Будучи музикантом-самоуком, автором пісень та виконавцем, він розпочав свою музичну кар’єру в музичній школі міста Серрес, де заклав основи музичної теорії, вокалу та композиції.

Akylas вдосконалив свої виконавські навички під час театральних майстер-класів у Салоніках, а згодом переїхав до Афін, щоб реалізувати свою мрію у музиці. Там він став відомим завдяки своїм вірусним каверам у TikTok, привернувши увагу не лише публіки, а й музичної індустрії.

Українці розібрали виступ Греції на Євробаченні на меми
Прихильники Трампа заплатили $60 мільйонів за телефон, якого не існує
Донос через орангутанга: у РФ спалахнув скандал перед 9 травня
Львівське пиво змусило Небензю піти з вечірки в ООН
«Я – Папа Римський». Працівниця банку не повірила понтифіку й кинула слухавку – NYT
Макрон заспівав на вечері в Єревані, а прем'єр-міністр Вірменії зіграв на барабанах (відео)

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
