Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників першого півфіналу

Знайомимо з п'ятнадцятьма виконавцями, які вийдуть на сцену головного музичного конкурсу Європи

Уже сьогодні, 12 травня 2026 року, о 22:00 розпочнеться перший півфінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення-2026 у Відні. У ньому за прохід до фіналу змагатимуться 15 країн, з яких лише 10 пройде до фінал. У цій новині «Главком» розповість детальніше про кожного виконавця.

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova (інтерв'ю співака «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Satoshi (справжнє ім'я Влад Сабажук) – співак, автор пісень та репер, який походить із міста Кагул на південному заході Молдови. Своя пристрасть до музики у нього почалася тоді, коли він самостійно навчившись грати на барабанах. У 2019 році артист запустив свій музичний проєкт Satoshi і з того часу випустив три альбоми та безліч хітових синглів.

Популярність його музики дозволила йому гастролювати Молдовою, Румунією та за їх межами, а у 2024 році він відіграв свій перший концерт у Лондоні. На сцені Сатоші створює унікальний зв’язок із аудиторією, надаючи емоційну підтримку через навушники та перетворюючи арени на спільні простори почуттів та приналежності. Satoshi приваблюють контрасти, чи то інтенсивність і чутливість, чи то дисципліна і уява. Його сценічне ім'я відображає його захоплення японською культурою; воно передає ідею ясного мислення та творчої свідомості.

Як зазначив співак в інтерв'ю «Главкому», його пісня Viva, Moldova є гімном для великої арени, який має глибокий зміст, і слухачам треба розгадати цю загадку. Треба звернути увагу на ці слова і розкласти їх на частини, щоб зрозуміти, що вони означають. Якщо уявити собі детективну карту з безліччю точок, то кожне окреме слово – це точка, яка веде до розгадки.

2. Швеція: Felicia – My System

Felicia (повне ім'я Felicia Eriksson), раніше відома як Fröken Snusk, за короткий час підкорила Швецію своїм унікальним голосом, харизмою та сценічною присутністю. Вона очолила офіційний чарт синглів, дала понад 300 концертів і навіть перемогла в шоу The Masked Singer.

Felicia здобула величезну армію шанувальників та присутність у соціальних мережах, ставши однією з найвпливовіших цифрових фігур Швеції. Восени 2025 року артистка випустила свій перший сингл під власним ім’ям, Black Widow. Він увійшов до п’ятірки хітів співачки на Spotify, а в лютому 2026 року вийшов дебютний міні-альбом Felicia під влучною назвою Serve. Під псевдонімом Fröken Snusk вона взяла участь у шведському відборі на Євробачення Melodifestivalen 2024 з піснею Unga & Fria, яка стала величезним хітом у стрімінгових сервісах. Повернувшись на конкурс як Felicia у 2026 році, вона здобула одностайну перемогу з піснею My System, яка перемогла як у голосуванні глядачів, так і в голосуванні міжнародного журі.

Пісня My System досліджує труднощі життя після того, як людина все ще має сильний емоційний та фізичний вплив на тебе. Вона про відчуття залежності від людини, навіть коли ти знаєш, що стосунки нездорові. Спочатку здається, що оповідач контролює ситуацію. Він намагається переконати себе, що продовжив життя і йому більше байдуже. Виникає відчуття дистанції, ніби стосунки залишилися в минулому. Але це відчуття недовговічне.

3. Хорватія: Lelek – Andromeda

Етно-поп-гурт Lelek, заснований у 2024 році, поєднує елементи традиційної хорватської музики з сучасним поп-звучанням. Гурт привернув до себе значну увагу в Хорватії своїм дебютним синглом Tanani Nani, а ще більшу – після виступу на хорватському національному відборі Dora 2025 з піснею The Soul of My Soul, з якою вони посіли четверте місце. У 2026 році вони повернулися на Dora з піснею «Andromeda» і цього разу здобули перемогу.

Група складається з п’яти учасниць: Інки Вечеріни Перушич, Юдіти Шторги, Коріни Олівії Рогіч, Лари Бртан та Марини Рамляк. Разом вони створили самобутній музичний стиль, що поєднує хорватські народні мотиви з сучасними аранжуваннями та електронною обробкою. Художня концепція Lelek полягає у збереженні та переосмисленні балканської музичної та культурної спадщини за допомогою сучасних прийомів.

Їхня конкурсна пісня, Andromeda, пропонує потужний коментар на теми війни, травм з боку минулих поколінь та тривалого впливу насильства на сім’ї та громади. Розказана крізь призму особистої розповіді, вона пов’язує особисту спадщину – матерів, дітей та предків – із ширшими реаліями конфлікту, переміщення та виживання. Замість того, щоб розглядати історію як щось далеке, трек представляє її як циклічну та глибоко особисту, сформовану пам’яттю та втратами.

4. Греція: Akylas – Ferto (інтерв'ю співака «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Молодий, енергійний виконавець із самобутнім звучанням та яскравою сценічною харизмою, Akylas здобув широку популярність у 2024 році завдяки хітовому синглу Atelié. Будучи музикантом-самоуком, автором пісень та виконавцем, він розпочав свою музичну кар’єру в музичній школі міста Серрес, де заклав основи музичної теорії, вокалу та композиції. Akylas вдосконалив свої виконавські навички під час театральних майстер-класів у Салоніках, а згодом переїхав до Афін, щоб реалізувати свою мрію у музиці. Там він став відомим завдяки своїм вірусним каверам у TikTok, привернувши увагу не лише публіки, а й музичної індустрії.

З того часу він завоював репутацію видовищного виконавця, сформувавши мультикультурний, сучасний звук із грецькою ідентичністю.

Як розповів співак в інтерв'ю «Главкому», у Ferto йдеться про жадібність, надмірне споживання та невгамовне прагнення до більшого в сучасному суспільстві. Вона досліджує контраст між матеріальними амбіціями та особистими, емоційними потребами, водночас глибоко вшановуючи жертви матері співака та шлях до подолання фінансових труднощів дитинства.

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa (інтерв'ю гурту «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Bandidos do Cante – це гурт, до складу якого входять Мігель Коста, Дуарте Фаріас, Франсішку Рапозу, Луїш Алейшу та Франсішку Пестана. Цей квінтет втілює суть «канте-алентежано» – традиційного стилю співу в регіоні Алентежу (визнаного ЮНЕСКО нематеріальною культурною спадщиною людства), поєднаного із сучасним поп-звучанням.

Їхній дебютний сингл Amigos Coloridos став сенсацією відразу після виходу, швидко перетворившись на найпопулярнішу пісню на португальському радіо. З того часу гурт зібрав понад 200 000 слухачів щомісяця, зачарував аудиторію різного віку та виступив на найбільших сценах Португалії. У січні 2026 року Bandidos do Cante випустили свій перший альбом Bairro das Flores; твір, що відображає всю історію гурту та звучання, яке є результатом такого шляху. Альбом переосмислює «канте-алентежано» у світлі сьогодення, з піснями, що поєднують традиції з сучасністю.

Як розповіли співаки «Главкому», їхня конкурсна пісня Rosa – це спокійна й емоційна пісня, яка завдяки гармонії та поєднанню голосів переносить слухачів у особливе місце. Вона апелює до ностальгії, а також до коріння гурту, до регіону Алентежу. Саме він є їхнім найбільшим натхненням.

6. Грузія: Bzikebi – On Replay

Учасникам гурту Bzikebi було лише 10 років, коли вони виграли «Дитяче Євробачення» для Грузії у 2008 році. Bzikebi – одні з найпам’ятніших переможців Дитячого Євробачення за всю 23-річну історію конкурсу. Вони залишили незабутнє враження завдяки своїй запальній пісні Bzz.. на тему бджіл, яку вони виконували вигаданою мовою, «літаючи» по сцені у своїх блискучих чорно-жовтих костюмах!

Після перемоги в Лімасолі, Кіпр, гурт повернувся до Грузії та випустив альбом Zabuzei, який став хітом серед молоді по всій країні. Гурт, до складу якого входять Гіоргі Шіолашвілі, Маріам Татулашвілі та Маріам Кікуашвілі, знову опинився в центрі уваги на Дитячому Євробаченні-2025, де вони знову об’єдналися, щоб виступити в якості одного з інтермедійних номерів. Їхній виступ з новою піснею We Don't Sleep викликав чималий ажіотаж в інтернеті, і багато знавців пісенного конкурсу задавалися питанням, чи це не знак того, що гурт нарешті зробить довгоочікуваний перехід до Євробачення… Як же вони мали рацію!

Пісня On Replay, з якою вони виступлять сьогодні, – це справжнє оспівування музики, руху та життя в теперішньому моменті. Дія пісні відбувається в яскравому, освітленому неоновими лампами нічному житті, і вона зосереджена на емоціях та атмосфері, а не на детальному сюжеті. Вона передає відчуття повного занурення у вечірку, де зовнішній світ зникає, і залишається лише ритм.

7. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

Попри різні музичні шляхи, поп-зірку Пете Паркконена та всесвітньо відому легенду скрипки Лінду Лампеніус об’єднує глибока любов до музики, виступів та можливості ділитися незабутніми моментами зі своєю аудиторією.

Лінда Лампеніус відома у всьому світі як класична скрипалька. У віці восьми років вона приєдналася до оркестру Helsinki Junior Strings, а вже в підлітковому віці гастролювала Північною Америкою, Європою та Азією. Класичний сольний альбом зробив її найпродаванішою фінською класичною артисткою свого часу, і протягом своєї видатної кар'єри її можна було побачити всюди – від сцен провідних симфонічних оркестрів до обкладинок журналу Playboy.

Пете Паркконен став відомий широкій публіці завдяки телешоу Idols і з того часу випустив кілька альбомів та зарекомендував себе як один із провідних виконавців поп- та соул-музики у Фінляндії. Гастролюючи по фінських клубах та фестивальних сценах, а також проводячи власні концерти, він завоював репутацію харизматичного виконавця.

Щодо їхньої конкурсної пісні, то Liekinheitin досліджує сильне бажання, змішані сигнали та емоційні ризики стосунків, побудованих на пристрасті, а не на стабільності. Текст пісні малює картину двох людей, які потрапили в цикл тяжіння та дистанції. Хімія між ними незаперечна, проте емоційна динаміка залишається нестабільною. Ця напруга створює рушійну силу пісні.

8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora (інтерв'ю співачки «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Завдяки потужному голосу та неповторному стилю Тамара Живкович є однією з найпопулярніших молодих артисток Чорногорії.

Виросла в музичному середовищі та отримала класичну освіту флейтистки, Тамара почала виступати ще в юному віці. Її рання пристрасть до музики швидко переросла у професійну кар’єру, що поєднує сильну вокальну експресію, сценічну харизму та художню автентичність.

Протягом багатьох років Тамара здобула визнання завдяки участі у великих регіональних музичних конкурсах та виступах на фестивалях. У своїй музиці Тамара пропагує ідеї розширення прав і можливостей жінок, рівності та любові. Прагнучи й надалі вдосконалювати свою майстерність, співачка наразі вивчає сценічне мистецтво на факультеті музичних мистецтв у Белграді.

Як поділилася у своєму інтерв'ю «Главкому» співачка, тим, хто почує Nova Zora вперше, вона б сказала, що це пісня про силу, про жіночу емансипацію, але не ту, яку обов’язково потрібно демонструвати, а ту, яку ти вибудовуєш всередині себе і яка робить тебе сильнішою та впевненішою.

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

До складу гурту Vanilla Ninja входять Ленна Куурмаа (вокал), Пірет Ярвіс-Мілдер (вокал, гітара) та Керлі Ківілаан (вокал, гітара, бас). Гурт був заснований у 2002 році і швидко здобув великий успіх у чартах як у своїй країні, так і в кількох інших країнах, а їхній перший міжнародний альбом Traces Of Sadness був особливо популярним у Німеччині, Швейцарії та Австрії. Vanilla Ninja також здобули кілька континентальних хітів з такими піснями, як Tough Enough, When The Indians Cry, Blue Tattoo, I Know та Dangerzone.

У 2005 році завдяки успіху у Швейцарії Vanilla Ninja представляли цю країну на Євробаченні, де їхня пісня Cool Vibes посіла восьме місце у фіналі. Як і личить гурту з такою назвою, Vanilla Ninja у 2003 році випустили власне морозиво, яке з того часу є бестселером в Естонії. Воно доступне у чотирьох смаках: ванільний, шоколадний, карамельний та м'ятний.

Пісня Too Epic To Be True досліджує значення романтики, яка здається більшою за життя. Вона розповідає про людей, які переживають потужний зв'язок, що здається майже нереальним, ніби сама доля сформувала ці стосунки. Теми кохання, долі та емоційної інтенсивності рухають історію, створюючи зв'язок, який здається кінематографічним та приголомшливим.

10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

Ноам Беттан вважається одним із найвиразніших виконавців серед нового покоління ізраїльських артистів. Народившись в Ізраїлі у французькій родині, він виріс у середовищі різних культур, мов та музичних традицій: ця подвійна ідентичність і досі формує його музичний стиль. Поєднуючи сучасний поп із щирою відвертістю автора-виконавця, співак відомий своїм багатогранним, емоційно зарядженим вокалом.

Уперше він привернув увагу всієї країни своїм проривним хітом Buba, який став вірусною сенсацією. У 2023 році він випустив свій дебютний альбом Me’al HaMayim; це глибоко особистий проект, написаний під час інтенсивного творчого періоду, який утвердив його як видатного виконавця та автора пісень. Шлях співака до сцени Євробачення розпочався, коли він взяв участь у 12-му сезоні популярного ізраїльського телевізійного талант-шоу HaKokhav HaBa, яке він виграв у січні 2026 року і став представником своєї карїни на конкурсі.

У своїй основі Michelle розповідає історію стосунків, які є одночасно пристрасними та болісними. Співак описує кохання, яке колись принесло світло в його життя, але зрештою перетворилося на темряву. У першому куплеті він називає ці стосунки токсичним коханням. Він почувається покинутим та емоційно втраченим після того, як Мішель залишає його. Текст пісні показує, наскільки глибоко розрив впливає на нього, коли він бореться зі спогадами та затяжними почуттями.

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

Essyla, уродженка міста Первез у Валлонському Брабанті, стала відомою широкій публіці, коли вийшла у фінал дев’ятого сезону шоу The Voice Belgique. Ще в юному віці Essyla створила свій перший гурт. Прагнучи вдосконалити свою артистичну ідентичність, вона відточила вокальну техніку в Institute Royal Top Music And Pédagogie De Namur у Намюрі.

Виросла на французьких піснях, Essyla незабаром сформувала власні музичні вподобання, слухаючи видатних виконавців джазу, фолку, року та фанку. Вона розпочала свою кар'єру з випуску своїх перших двох синглів, Let You Go та Not My Kind of Dude. Після того, як обидва сингли були добре сприйняті на радіо, вона випустила свій дебютний міні-альбом I'll Be Okay. Через свої тексти Essyla прагне поділитися проблемами молодих жінок свого покоління, зосереджуючись на розширенні прав і можливостей жінок.

Її пісня Dancing on the Ice – це гострий коментар до емоційної нестабільності, бажання та спокусливої ​​природи ризику. Цей інтроспективний поп-трек використовує багаті сезонні образи та багатошарову символіку, щоб дослідити психологію сучасних стосунків, сформованих невизначеністю.

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Lion Ceccah (читається «Лайон Сіке») з Вільнюса – сценічний артист, автор пісень, прихильник культури драг-шоу та фахівець у галузі музичного театру. З раннього віку він цікавився поєднанням образотворчого мистецтва, музики, поезії та танцю. З 2000 по 2007 рік він навчався грі на скрипці, одночасно вдосконалюючи свої навички у бальних, а згодом і у вуличних танцях.

У 2017 році артист виступив на шоу X Factor, де його виступ привернув значну увагу публіки і став поворотним моментом у його кар’єрі. Рік потому він випустив свій дебютний сингл Aš čia, провів перший концерт у костелі Святої Катерини у Вільнюсі та заснував творчий простір Studio 91, де відбувалися виставки, перформанси та перші в Литві майстер-класи з драг-мистецтва. У 2025 році Ліон Чека взяв участь у національному відборі Литви на Євробачення з піснею Drobė, посівши друге місце. Наступного року він повернувся, цього разу здобувши перемогу.

Використовуючи різні мови у своїй пісні Sólo Quiero Más, він досліджує боротьбу зі страхом, осудом та невизначеністю. Водночас він виражає постійне прагнення до більшого – більшого сенсу, більшого досвіду, більшого зв'язку.

13. Сан-Марино: Senhit – Superstar

Ім’я, обличчя та голос, які будуть знайомі багатьом шанувальникам Євробачення: Senhit вперше взяла участь у конкурсі півтора десятиліття тому. Співачка представляла Сан-Марино з піснею Stand By на Євробаченні-2011 у Дюссельдорфі, а через десять років повернулася на конкурс у Роттердамі в 2021 році, виконавши пісню Adrenalina у дуеті з Flo Rida. З цією піснею вона вивела Сан-Марино до фіналу Євробачення і створила хіт, який на сьогоднішній день налічує понад 20 мільйонів прослуховувань лише на Spotify.

Після успіху на Євробаченні Senhit випустила альбом DANGEROUS, у якому взяли участь Стів Аокі, Бенні Бенассі та, звісно, Flo Rida. Окрім Євробачення, вона виступала на багатьох інших сценах по всьому світу, граючи ролі у постановках Король Лев, Hair та Fame у Німеччині та Швейцарії. Італійсько-еритрейська артистка також продюсувала власні шоу, такі як The Purple Night, а також власний серіал на YouTube.

Конкурсна пісня Superstar – про впевненість у собі, самовираження та особистісний розвиток, дія якої розгортається в атмосфері жвавого нічного клубу. У тексті пісні змальовано простір, де люди намагаються справити враження – хлопці, одягнені в чорне, та дівчата, які шукають чогось більшого. Це створює атмосферу тиску, переживань про імідж та очікувань.

14. Польща: Alicja – Pray (інтерв'ю співачки «Главкому» можна знайти за цим посиланням)

Alicja – співачка та авторка пісень, яка вперше здобула популярність після перемоги в шоу Голос Польщі. Сьогодні її вважають однією з найоригінальніших виконавиць на польській музичній сцені. Музика цієї артистки поєднує елементи R&B та соулу, зачаровуючи слухачів емоційною глибиною та щирістю виконання. Зокрема, у своїх останніх релізах Аліція представляє тексти, засновані на власному життєвому досвіді.

У 2024 році вона випустила свій дебютний альбом nie wracam, який супроводжували сингли Spokojnie panowie, головна пісня nie wracam, Za dużo łez та W co ty dziś grasz. Наразі Alicja працює над своїм першим англомовним альбомом, що знаменує початок нового, міжнародного етапу в її кар’єрі. 2026 рік став для ALICJA другим, коли вона виграла польський відбір на Євробачення! Співачка також перемогла у національному фіналі Польщі у 2020 році з піснею Empires. Однак Alicja втратила можливість представляти свою країну того року після скасування конкурсу Євробачення через пандемію COVID-19.

У своєму інтерв'ю «Главкому» вона розповіла, що описала б її конкурсну пісню Pray як особисту молитву про боротьбу зі своїми слабкостями, боротьбу за свободу та про те, щоб не здаватися.

15. Сербія: Lavina – Kraj Mene

Lavina – це метал-гурт із міста Ніш у Сербії, заснований у 2020 році. До складу колективу входять Лука Аранджелович, Павле Аранджелович, Андрія Цветанович, Павле Самарджич, Нікола Петрович та Боян Іліч. Незабаром після початку співпраці гурт написав і записав матеріал, який згодом став їхнім дебютним альбомом Odyssey, випущеним у 2022 році. У наступні роки гурт активно гастролював Європою, виступаючи на таких фестивалях, як Sziget та Eurosonic. Звучання Lavina ґрунтується на широкому спектрі метал- та рок-впливів, підкріплених драматичною та поетичною чутливістю, що визначає як їхню музику, так і живі виступи.

Пісня Lavina Kraj Mene – це сильний та емоційний трек. У ній розповідається історія нерозділеного кохання та передаються почуття туги, вразливості та розбитого серця. З моменту виходу пісня стала популярною серед шанувальників балканської поп-музики, знаходячи відгук у серцях усіх, хто кохав людину, яка не поділяла цих почуттів.

