У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення
Уперше вболівальники мають змогу побачити не лише окремі кадри, а й невеличкі шматки виступів
7 травня 2026 року у Відні завершилися другі репетиції Євробачення-2026 для представників першого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком».
Про другі репетиції
Другі репетиції є коротшими, ніж перші, і тривають 25 хвилин замість 30. Вони так само є закритими для всієї преси, а тому єдиним джерелом інформації про номер є короткі відео, які з'являлися на сторінці Євробачення у той же день.
Під час репетицій виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та показують свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут уже представляються майже готові варіанти номерів, і лише невеликі зміни можуть бути здійснені опісля.
Всі відеофрагменти учасників першого півфіналу
1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
2. Швеція: Felicia – My System
3. Хорватія: Lelek – Andromeda
4. Греція: Akylas – Ferto
5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa
6. Грузія: Bzikebi – On Replay
7. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora
9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle
11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
13. Сан-Марино: Senhit – Superstar
14. Польща: Alicja – Pray
15. Сербія: Lavina – Kraj Mene
