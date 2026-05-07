Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Представники першого півфіналу матимуть відпочинок від репетицій до понеділка, 11 травня
фото: EBU

Уперше вболівальники мають змогу побачити не лише окремі кадри, а й невеличкі шматки виступів

7 травня 2026 року у Відні завершилися другі репетиції Євробачення-2026 для представників першого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком»

Про другі репетиції

Другі репетиції є коротшими, ніж перші, і тривають 25 хвилин замість 30. Вони так само є закритими для всієї преси, а тому єдиним джерелом інформації про номер є короткі відео, які з'являлися на сторінці Євробачення у той же день. 

Під час репетицій виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та показують свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут уже представляються майже готові варіанти номерів, і лише невеликі зміни можуть бути здійснені опісля. 

Всі відеофрагменти учасників першого півфіналу

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova

2. Швеція: Felicia – My System 

3. Хорватія: Lelek – Andromeda 

4. Греція: Akylas – Ferto 

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

6. Грузія: Bzikebi – On Replay 

7. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin 

8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13. Сан-Марино: Senhit – Superstar

14. Польща: Alicja – Pray

Читайте також:

15. Сербія: Lavina – Kraj Mene

Нагадаємо, що з'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні

Теги: Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами грецького танцюриста, багато постановок здивують глядачів
Член грецької делегації на Євробаченні назвав країни, які мають найкращі номери на конкурсі
23 квiтня, 17:22
Над будівництвом майданчика важко працювали понад 300 людей
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
28 квiтня, 19:04
Крістер Бйоркман непокоїться тим, що відхід Іспанії може стати суттєвим ударом по конкурсу
Відомий шведський продюсер заявив про труднощі майбутньої участі в Євробаченні через Ізраїль
30 квiтня, 13:20
Багато учасників відзначають Серена як жартівника і позитивну людину
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
30 квiтня, 14:32
Під час 2 травня на сцену вийдуть представники першої половини першого півфіналу
Вогонь, лазери і багато енергії. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 2 травня?
2 травня, 18:00
Сьогодні на сцену вийдуть представники другої половини першого півфіналу
Піротехніка та снігові машини. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 3 травня?
3 травня, 18:52
Руслана і Вєрка Сердючка запалять у фіналі конкурсу «Євробачення»
Євробачення-2026. Вєрка Сердючка та Руслана виступлять у фіналі конкурсу
4 травня, 18:52
Сара Енгельс має яскраву кар’єру, яка привела її на головний музичний конкурс Європи
Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
Вчора, 22:15
Leleka змінила концепцію номеру порівняно з національним відбором
З'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні
Вчора, 23:10

Шоу-біз

У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення
У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення
Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки
Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки
«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
«Жах наяву». Екснаречена Кличка пояснила, чому відмовилася від опіки над їхньою донькою
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
Організатори Євробачення пішли на поступки головним фаворитам конкурсу: що дозволили фінам
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
«Ніколи не грали крапленими картами». Кондратюк уперше прокоментував скандал на зйомках «Караоке на Майдані»
Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут
Колишня Кличка Гайден Панеттьєрі зробила камінгаут

Новини

Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Сьогодні, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua