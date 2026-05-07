У мережі з'явилися уривки виступів усіх учасників першого півфіналу Євробачення

Уперше вболівальники мають змогу побачити не лише окремі кадри, а й невеличкі шматки виступів

7 травня 2026 року у Відні завершилися другі репетиції Євробачення-2026 для представників першого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком».

Про другі репетиції

Другі репетиції є коротшими, ніж перші, і тривають 25 хвилин замість 30. Вони так само є закритими для всієї преси, а тому єдиним джерелом інформації про номер є короткі відео, які з'являлися на сторінці Євробачення у той же день.

Під час репетицій виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та показують свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут уже представляються майже готові варіанти номерів, і лише невеликі зміни можуть бути здійснені опісля.

Всі відеофрагменти учасників першого півфіналу

1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova

2. Швеція: Felicia – My System

3. Хорватія: Lelek – Andromeda

4. Греція: Akylas – Ferto

5. Португалія: Bandidos do Cante – Rosa

6. Грузія: Bzikebi – On Replay

7. Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

8. Чорногорія: Tamara Živković – Nova Zora

9. Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

10. Ізраїль: Noam Bettan – Michelle

11. Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice

12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

13. Сан-Марино: Senhit – Superstar

14. Польща: Alicja – Pray

15. Сербія: Lavina – Kraj Mene

Нагадаємо, що з'явилися фотографії виступу Leleka на першій репетиції на Євробаченні у Відні.