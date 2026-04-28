Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Організатори сподіваються знайти бодай якийсь матеріал з тих часів
фото: EBU

Відеозаписи з двох років не знаходяться в архівах організаторів

До 70-річчя Євробачення Європейська мовна спілка оголосила про початок масштабного «глобального полювання за скарбами», якими є відеозаписи двох найзагадковіших років конкурсу – 1956 та 1964. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Таємниця зниклих архівів

Попри те, що конкурс проводиться щорічно з 1956 року (за винятком «пандемійного» 2020-го), записи найпершого шоу в Лугано та дев’ятого конкурсу в Копенгагені у 1964 році відсутні в архівах мовників, які проводили шоу. У ті часи технології запису лише розвивалися, а магнітна стрічка була надзвичайно дорогою, тому її часто використовували повторно, стираючи попередні програми. До сьогодні від цих легендарних подій збереглися лише повні аудіозаписи, фотографії та розрізнені фрагменти відео.

Чи є надія знайти відеозаписи?

Європейська мовна спілка вірить, що повні копії або хоча б значні фрагменти можуть досі зберігатися у приватних колекціях, у забутих архівах інших телекомпаній або навіть на старих кіноплівках на горищах. Надію на успіх підігріває нещодавній приклад фінського мовника Yle, якому вдалося відшукати втрачені кадри переможного виступу італійки Джильйоли Чінкветті 1964 року. Зараз це відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі конкурсу, але це лише мала частина мозаїки, яку прагнуть зібрати архіватори.

Як долучитися до пошуку?

Виконавчий директор «Євробачення» Мартін Грін порівняв цю ініціативу з міжнародним квестом. EBU закликає фанатів, колекціонерів та архіваторів у всьому світі перевірити свої запаси на наявність:

  • повних або часткових відеозаписів;
  • домашніх зйомок екранів телевізорів, що було поширеною практикою в ті часи;
  • фотоматеріалів або кіноплівок з-за лаштунків.

Будь-яка знахідка, навіть найкоротший ролик, може стати ключем до відновлення візуальної історії конкурсу. Всі виявлені матеріали будуть передані фахівцям з реставрації для збереження. Спілка закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися на пошту [email protected], адже після 70 років існування конкурсу ніхто не знає, які ще скарби можуть ховатися у приватних колекціях.

Нагадаємо, що Євробачення оголошує про запуск конкурсу в Азії

Теги: Євробачення конкурс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маша Кондратенко випустила нову пісню про кохання
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
24 квiтня, 18:09
Словенія стала однією з чотирьох країн, які відмовилися від Євробачення через участь Ізраїлю
Голова Словенії на Євробаченні заявила, що Україна не заслужила свою перемогу у 2022 році
18 квiтня, 13:38
Essyla неодноразово брала участь у вокальних конкурсах, тож вона переконана, що її не варто хейтити
Представниця Бельгії на Євробаченні нарвалася на хвилю хейту після свого першого виступу
10 квiтня, 10:31
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
6 квiтня, 11:46
У Нати та її обранця народилася донька, яку назвали Лією
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
4 квiтня, 16:15
Селін Діон переживає непростий період у своїй творчій кар'єрі через проблеми зі здоров'ям
Легендарна переможниця Євробачення Селін Діон повертається на сцену після паузи
2 квiтня, 16:15
Lelek виступлять у першому півфіналі Євробачення
Учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances
29 березня, 17:21
Лоїк Нотте став четвертим на Євробаченні-2015 зі своєю піснею Rhythm Inside
Учасник Євробачення-2015 відмовився повторно виступати на конкурсі через Ізраїль
29 березня, 17:21
Фото з «літаючим» гризуном перемогло на Wildlife Photographer of the Year 2026
«Літаючий гризун» та рись: визначено найкраще фото дикої природи за 2026 рік
29 березня, 04:49

Шоу-біз

Новини

Аграрії засіяли 1,7 млн га зернових: п'ять областей-лідерів посівної кампанії
Сьогодні, 17:53
На Дніпропетровщині судитимуть мачуху, яка катувала 10-річну падчерку
Сьогодні, 16:50
«Манчестер Сіті» підтвердив прощання зі ще одним ветераном команди
Сьогодні, 16:27
Масло подешевшало у виробників, але не на полицях магазинів
Сьогодні, 15:55
Чемпіон світу-2018 готовий до сенсаційного повернення у збірну Франції
Сьогодні, 15:26
Окупанти зруйнували історичний центр Маріуполя (фото)
Сьогодні, 15:15

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua