Євробачення вирушає на світові пошуки загублених відеозаписів з давніх часів конкурсу

Відеозаписи з двох років не знаходяться в архівах організаторів

До 70-річчя Євробачення Європейська мовна спілка оголосила про початок масштабного «глобального полювання за скарбами», якими є відеозаписи двох найзагадковіших років конкурсу – 1956 та 1964. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Таємниця зниклих архівів

Попри те, що конкурс проводиться щорічно з 1956 року (за винятком «пандемійного» 2020-го), записи найпершого шоу в Лугано та дев’ятого конкурсу в Копенгагені у 1964 році відсутні в архівах мовників, які проводили шоу. У ті часи технології запису лише розвивалися, а магнітна стрічка була надзвичайно дорогою, тому її часто використовували повторно, стираючи попередні програми. До сьогодні від цих легендарних подій збереглися лише повні аудіозаписи, фотографії та розрізнені фрагменти відео.

Чи є надія знайти відеозаписи?

Європейська мовна спілка вірить, що повні копії або хоча б значні фрагменти можуть досі зберігатися у приватних колекціях, у забутих архівах інших телекомпаній або навіть на старих кіноплівках на горищах. Надію на успіх підігріває нещодавній приклад фінського мовника Yle, якому вдалося відшукати втрачені кадри переможного виступу італійки Джильйоли Чінкветті 1964 року. Зараз це відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі конкурсу, але це лише мала частина мозаїки, яку прагнуть зібрати архіватори.

Як долучитися до пошуку?

Виконавчий директор «Євробачення» Мартін Грін порівняв цю ініціативу з міжнародним квестом. EBU закликає фанатів, колекціонерів та архіваторів у всьому світі перевірити свої запаси на наявність:

повних або часткових відеозаписів;

домашніх зйомок екранів телевізорів, що було поширеною практикою в ті часи;

фотоматеріалів або кіноплівок з-за лаштунків.

Будь-яка знахідка, навіть найкоротший ролик, може стати ключем до відновлення візуальної історії конкурсу. Всі виявлені матеріали будуть передані фахівцям з реставрації для збереження. Спілка закликає всіх, хто володіє будь-якою інформацією, звертатися на пошту [email protected], адже після 70 років існування конкурсу ніхто не знає, які ще скарби можуть ховатися у приватних колекціях.

