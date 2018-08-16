Известная телеведущая отказалась от участия в шоу «Танцах со звездами»



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Валентина Хамайко

Украинская телеведущая Валентина Хамайко, которой передал #танціззіркамиchallenge Павло Зибров, отказалась от участия в проекте.

Об этом телеведущая сообщила в соцсети.

Одной из причин, которая повлияла на решение телеведущей стало то, что Валентина Хамайко ждет ребенка.

«Ночь раздумий. Вы видели, что я получила эстафету от Павла Зиброва, тот самый #танціззіркамиchallenge, про который многие мечтают. Мыслей и колебаний было много. Шлю вам поцелуи и благодарю за поддержу. Решение принято!», - так подписала видеоролик телеведущая.

Но главной интригой остается имя 14-го участника проекта. По традиции, звезды которые согласились участвовать в проекте передают эстафету следующему участнику. Но Валентина Хамайко никому не передала #танціззіркамиchallenge.

Публикация от Валентина Хамайко (@valentinakhamaiko) 15 Авг 2018 в 4:16 PDT





Напомним, что в проекте также согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Оксана Марченко и Павел Зибров.

Украинские знаменитости обещают удивить украинских телезрителей сложными хореографическими постановками и яркими костюмами.