Участница «Танцев со звездами» продемонстрировала подтянутую фигуру



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Маша Ефросинина

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в соцсети снимок, который озадачил фолловеров

На фото Маша показала свою фигуру, которая большинству поклонников показалась слишком худой.

«Предвещая охи-вздохи-диагнозы и прочие домыслы, хочу сказать, что я ем много! Я даже отошла слегонца от режима (конфеты закладываю в себя и мороженко)», - написала телеведущая.

Также Маша отметила, что очень много и интенсивно тренируется. Тем более, что на носу первый эфир шоу «Танцы со звездами», в котором телеведущая согласилась принять участие.

Напомним, что кроме Маши Ефросининой на главный паркет Украины выйдут: грузинский красавец Иракли Макацария, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко, dj Nana и Слава из группы «НеАнгелы».