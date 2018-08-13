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    Шоу-биз

    Ирина Билык показала с кем провела выходные

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    Ирина Билык - Ирина Билык показала с кем провела выходные
    Ирина Билык

    Украинская певица отдохнула в компании бывшего мужа

    Певица Ирина Билык провела выходные в компании своего бывшего гражданского супруга, хореографа Дмитрия Коляденко.

    Фотографиями с отдыха артистка поделилась в соцсети. Стоит отметить, что на снимках также запечатлены маленький сын Ирины Билык и коллега по сцене - Наталья Могилевская.

    «Как же хорошо дружить и радоваться жизни!», - так описала свои выходные в компании друзей певица.

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    Ирина Билык показала с кем провела выходные
    Ирина Билык показала с кем провела выходные
    Ирина Билык показала с кем провела выходные

    Напомним, что совсем недавно Ирина Билык приобрела недвижимость в Одессе и начала подготовку к ремонту.

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