Ирина Билык показала с кем провела выходные
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Розсилка
Ирина Билык
Украинская певица отдохнула в компании бывшего мужа
Певица Ирина Билык провела выходные в компании своего бывшего гражданского супруга, хореографа Дмитрия Коляденко.
Фотографиями с отдыха артистка поделилась в соцсети. Стоит отметить, что на снимках также запечатлены маленький сын Ирины Билык и коллега по сцене - Наталья Могилевская.
«Как же хорошо дружить и радоваться жизни!», - так описала свои выходные в компании друзей певица.
Напомним, что совсем недавно Ирина Билык приобрела недвижимость в Одессе и начала подготовку к ремонту.