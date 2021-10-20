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    Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали

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    Певица Тоня Матвиенко - Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали
    Певица Тоня Матвиенко
    Фото: ЖВЛ

    Легендарная певица прощала выходки своей дочери

    Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, известная украинская певица Тоня Матвиенко в программе «ЖВЛ» призналась, что в детстве ей привили любовь к украинскому языку, тем временем как русский запрещали.

    «В нашем доме нельзя было говорить по-русски, сразу все вылетали из дома, если я с кем-то разговаривала по телефону на русском, мама сразу прекращала разговор», – признается артистка.

    Тоня отметила, что это было одно из главных ограничений, в других случаях знаменитая мать ее не наказывала и все выходки воспринимала положительно. Так же положительно восприняла первую беременность в 19 лет. Мать поддержала ее и при первом браке, и при втором.

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    Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали
    Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали
    Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали
    Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали
    Фото: ЖВЛ

    Напомним, Тоня Матвиенко получила известность в 2011 году, когда заняла второе место в проекте «Голос страны».

    В 2017 году артистка вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. В 2016 году у них родилась дочь Нина. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали