Русский язык под запретом. Дочь легендарной певицы рассказала, в каких условиях ее воспитывали

Легендарная певица прощала выходки своей дочери

Дочь народной артистки Украины Нины Матвиенко, известная украинская певица Тоня Матвиенко в программе «ЖВЛ» призналась, что в детстве ей привили любовь к украинскому языку, тем временем как русский запрещали.

«В нашем доме нельзя было говорить по-русски, сразу все вылетали из дома, если я с кем-то разговаривала по телефону на русском, мама сразу прекращала разговор», – признается артистка.

Тоня отметила, что это было одно из главных ограничений, в других случаях знаменитая мать ее не наказывала и все выходки воспринимала положительно. Так же положительно восприняла первую беременность в 19 лет. Мать поддержала ее и при первом браке, и при втором.

Напомним, Тоня Матвиенко получила известность в 2011 году, когда заняла второе место в проекте «Голос страны».

В 2017 году артистка вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна. В 2016 году у них родилась дочь Нина. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

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