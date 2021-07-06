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    Популярный украинский певец продемонстрировал свою бисексуальность прямо на сцене

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    Украинский певец Melovin&nbsp; - Популярный украинский певец продемонстрировал свою бисексуальность прямо на сцене
    Украинский певец Melovin 
    instagram.com/melovin_official/

    Поцелуй не показали в эфире

    Украинский певец Melovin публично заявил, что он бисексуал. Так, во время выступления на фестивале Atlas Weekend артист поцеловал девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.

    В комментариях звезды и фаны поддержали исполнителя. Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич: "Мэл! Я тебя поддерживаю! Свобода быть собой — самая большая ценность!!! Люблю за смелость!".

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    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Популярный украинский певец продемонстрировал свою бисексуальность прямо на сцене