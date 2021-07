Популярный украинский певец продемонстрировал свою бисексуальность прямо на сцене

Поцелуй не показали в эфире

Украинский певец Melovin публично заявил, что он бисексуал. Так, во время выступления на фестивале Atlas Weekend артист поцеловал девушку, модель Маргариту Верховцеву, которая лесбиянка, а затем слился в страстном поцелуе с мужчиной.

В комментариях звезды и фаны поддержали исполнителя. Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич: "Мэл! Я тебя поддерживаю! Свобода быть собой — самая большая ценность!!! Люблю за смелость!".

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.