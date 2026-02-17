Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі

Співачка кардинально змінила свою зачіску та нагадала підписникам свою похресницю

Народна артистка України Ірина Білик вразила мережу своїм перевтіленням. Співачка показалася у непритаманному їй образі. До того ж користувачі помітили схожість між Іриною Білик та її похресницею Аліною Гросу через новий образ артистки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ірини Білик.

Новий образ для Ірини Білик створив український візажист Єгор Андрюшин, який з'явився із зіркою у кадрі. Ірина Білик повністю змінила свій образ та навіть приміряла коротку зачіску замість своїх довгих локонів.

Новий образ для Ірини Білик створив український візажист Єгор Андрюшин фото: скришот instagram/bilyk_iryna

На відео після перевтілення Білик показалася зі яскравим макіяжем очей, що підкреслили довгі стрілки. Також співачка приміряла коротку зачіску. Свій образ артистка доповнила шкіряною чорною курткою.

У новому образі Ірина Білик стала схожою на відомих співачок Мадонну та Лайзу Мінеллі. Американська співачка Мадонна у молоді роки також була блондинкою та носила коротку зачіску, яку приміряла Білик. Крім цього, співачки мають схожість в рисах обличчя.

Молода Мадонна мала коротку зачіску та волосся кольору блонд фото з відкритих джерел

У шкіряній куртці Ірина Білик також нагадує американську акторку та співачку Лайзу Мінеллі. Образ із фотосесії американської співачки дійсно нагадує перевтілення Білик. На фото Мінеллі теж приміряла чорний шкіряний одяг та позувала на камеру в цікавих позах.

У шкіряній куртці Ірина Білик нагадує американську акторка та співачку Лайза Мінеллі фото з відкритих джерел

Мінеллі також приміряла чорний шкіряний одяг, як і Ірина Білик фото з відкритих джерел

Реакція українців на перевтілення Ірини Білик

У коментарях шанувальники народної артистки позитивно оцінили образ Ірини Білик та залишили під дописом компліменти. Деякі підписники артистики навіть помітили схожість між нею та її похресницею співачкою Аліною Гросу.

«Білик - тільки платинове довге волосся!»

«Діва, красуня, легенда!»

«Аліна Гросу, дуже схожі».

«В мене захват на максимум».

Нагадаємо, як Ірина Білик випустила нову пісню та кліп «Запам’ятай». У новому кліпі співачка показалася в цікавих образах. У кадрі співачка на початку з’явилася у рожевому костюмі, а згодом показалася в образі з рожевим волоссям. У другій частині кліпу Ірина Білик вже була одягнена у блакитні кольори.

Також повідомлялося, що вагітна українська співачка Аліна Гросу приховувала стать своєї майбутньої дитини від хрещеної Ірини Білик. Співачка зізналася, чому не хотіла засмучувати зіркову хрещену. Аліна Гросу розповіла, що її хрещена співачка Ірина Білик помилилася в тому що в неї буде дівчинка.