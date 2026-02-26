«Моральна потвора!» Автор легендарних хітів Повалій відреагував на її заяву про «взяття Києва»

Євген Рибчинський пояснив Повалій, що на неї чекає

Український композитор і поет Євген Рибчинський різко висловився про заяву співачки-зрадниці Таїсії Повалій, яка бажає, аби Київ став російським. Про це поет написав у своєму блозі у Facebook, повідомляє «Главком».

Євген Рибчинський емоційно прокоментував заяву Повалій. Поет розповів про те, як співачка втратила все, що їй дала Україна та обрала сторону окупанти. «І знову Таїсія Повалій. Зрадниця вчергове заявила в інтерв'ю неприпустиме: «Мені треба, щоб Київ був російським». Уявляєте? Ця моральна потвора, якій Бог дав все для щастя і самореалізації: казкову країну-Україну, чарівний голос і любов співвітчизників, знехтувала Його дарами, втратила Батьківщину, визнання, а невдовзі втратить і голос», – написав композитор.

Євген Рибчинський також звернувся до Таїсії Повалій та пояснив путіністці, що її «мрія» повернутися в російській Київ не здійсниться. «Раніше ти опинишся в пеклі, ніж Київ в складі расєі. Запамʼятай це, мерзото!» – заявив Рибчинський.

Варто зауважити, що Євген Рибчинський свого часу створив чимало хітів для співачки-зрадниці Таїсії Повалій.

Напередодні співачка-зрадниця, екснардепка від «Партії регіонів» Таїсія Повалій в інтерв’ю російському пропагандисту українського походження Володимиру Скачку заявила, що їй дуже треба, аби Київ став російським. «Мені дуже треба, щоб Київ був наш. Російський. Там арештований мій дім. Я вважаю, що основа слов’янських людей – це доброта. Коли ми возз’єднаємося, коли в родину нашу повернуться всі сестри – Мала Росія, Біла Росія і Велика Росія. Тоді восторжествує на всю нашу планету добро», – заявила артистка.

На це відреагував навіть Володимир Скачко та заявив, що за такі заяви Таїсію Повалій на Батьківщині не лише позбавили будинку, а й начебто засудили на 10 років із конфіскацією майна за колабораціонізм (насправді мова йде про накладені санкції).

Таїсія Повалій ще до повномасштабного вторгнення співпрацювала з Росією. Після початку великої війни Повалій почала вести активну проросійську політичну діяльність та підтримала РФ. Повалій підтримує російського диктатора Путіна та поширює пропаганду РФ.

«Главком» повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато зірок виїхали з країни. Деякі з них навіть переїхали до Росії та стали на бік ворога. Одна з них Таїсія Повалій. Колишня українська співачка відкрито підтримує російську агресію, мріє про окупацію Києва та продовжує жити й працювати у РФ. Повалій також отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року. Водночас Володимир Зеленський запровадив персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років.