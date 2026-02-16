Померла народна артистка України Людмила Юрченко

Людмила Юрченко була видатною оперною співачкою Національної опери України

15 лютого з життя пішла народна артистка України Людмила Володимирівна Юрченко. Легендарна оперна співачка померла на 83 році життя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Національної опери України імені Тараса Шевченка у Facebook.

Людмила Юрченко приклад справжнього та професійного вокального мистецтва. Співачка була зіркою Національної опери України імені Тараса Шевченка. Серед її репертуару понад 30 оперних партій. Співачка мала діапазон голосу у 2,5 октави. Людмила Юрченко народилася 14 лютого 1943 року у Харкові, проте її дитинство пройшло у Полтаві. В юності майбутня оперна співачка навчалася у музичній школі та водночас закінчила технікум легкої промисловості.

Шлях Людмили Юрченко розпочався зі здобуття профільної освіти у Київській консерваторії в 1969 році, після чого артистка понад чотири десятилітття співала у Національній опери України. Солістка була зіркою опери, без неї не проходила майже жодна прем’єра опери. Тож серед ролей Людмили Юрченко було безліч образів, які вона втілювала на сцені. У головній опері країни Юрченко виступала до 2011 року.

Видатні п’єси та твори, виконані Людмилою Юрченко

Людмила Юрченко виступала 35 років у Київському театрі опери та балету фото з відкритих джерел

Роль Насті в опері «Тарас Бульба» М. Лисенка.

Джемма у п'єсі «Ярослав Мудрий» Г. Майбороди.

Роль Йохаведда («Мойсей» М. Скорика).

Вокальні образи Амнеріс, Фенена, Азучена, Еболі в постановках «Аїд», «Набукко», Трубадур», «Дон Карлос» Дж. Верді).

Кармен в однойменній опері Ж. Бізе)

Сліпа («Джоконда» А. Понк’єллі)

Драматичний образ Орфей в опері «Орфей і Еврідіка» Х. Глюка

Зібель («Фауст» Ш. Гуно)

Шарлотта («Вертер» Ж. Массне)

Лола в опері «Сільська честь» П. Масканьї та інші.

Крім гри у п’єсах, Людмила Юрченко була відома як камерна співачка. Народна артистка виконувала твори найвідоміших митців – Баха, Генделя, Шуберта, Глінки, Мусоргського, Римського-Корсакова, Чайковського, Рахманінова, Ліста, Гріга, Массне, Бізе, Прокоф'єва, Шостаковича, М.Лисенка, Лятошинського, Майбороди.

Здобутки та нагороди народної артистки Людмили Юрченко

15 лютого 2026 року з життя пішла народна артистка України Людмила Юрченко фото з відкритих джерел

У 1982 році Людмилу Юрченко було визнано народною артисткою УРСР. У 2001 році Юрченко нагородили орденом Княгині Ольги третього ступеня, а у 2004 році оперна співачка стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка за вокальні партії в оперних виставах.

Також Людмила Юрченко здобула визнання й на сцені за кордоном. У Вільнюсі в 1971 році співачка стала лауреаткою Всесоюзного конкурсу вокалістів імені Глінки та лауреаткою міжнародного конкурсу співаків у Барселоні в 1975 році. «Не випадково виступ Людмили Юрченко в 1971 році на Міжнародному конкурсі в Барселоні, у якому брали участь найкращі вокальні сили Європи, викликав справжній фурор і заслужену нагороду – до Києва вона привезла золоту медаль», – прокоментували у Національній опері.

Національна опера України про смерть Людмили Юрченко

Людмила Юрченко приклад справжнього та професійного вокального мистецтва фото з відкритих джерел

У Національній опері України імені Т. Г. Шевченка висловили співчуття рідним та близьким співачки та розповіли про її творчий шлях.

«Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, але й усього українського вокального мистецтва, збагаченого її натхненним талантом. Людмилу Володимирівну Юрченко любили за щирість у стосунках, безкомпромісну мистецьку вимогливість, прагнення досконалості. Полишивши сцену, співачка з таким самим, як і в театрі, натхненням передавала свій творчий досвід, свою майстерність і глибину розуміння вокального мистецтва своїм студентам в Національній музичній академії України. Пам’ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано…» – йдеться у повідомленні.

Також повідомлялося, що на 101-му році життя 11 січня відійшла у вічність Тамара Сергіївна Калустян – видатна українська співачка, мецо-сопрано, солістка Національної філармонії України. Тамара Калустян була однією з яскравих постатей української академічної сцени. У її репертуарі – твори Йоганна Себастьяна Баха й Ґустава Малера, Бориса Лятошинського та Валентина Сильвестрова, виконані з глибоким розумінням музики, бездоганною культурою звуку та інтелектуальною витонченістю.