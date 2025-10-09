«Французи «хлопнули» танкер». Зеленський повідомив деталі спільної спецоперації проти тіньового флоту РФ

Президент: «Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю»

Глава української держави Володимир Зеленський поділився подробицями спецоперації, проведеної за участю французьких сил, спрямованої проти тіньового флоту Росії. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Важливо продовжувати роботу щодо санкцій та російського флоту танкерів. І це стосується не тільки доходів від нафти», – сказав Зеленський. Він надав приклад успішної операції, в результаті якої французи зупинили танкер з російського тіньового флоту.

«Служба зовнішньої розвідки України передала інформацію, що з Приморська почав свій шлях танкер Boracay. Танкер зупинили. Там були спецслужбовці Російської Федерації. Що важливо, капітаном був громадянин Китаю», – пояснив він.

Зеленський також додав, що після трьох днів танкер відпустили, але зазначив, що навіть після цього нафта може продовжувати свій шлях.

«Тіньовий флот – ось як це працює. Мало того, що його просто зупиняють, перевіряють, а капітана викликають до суду, знімають його з борта. Це ще не значить, що далі нафта не піде своїм шляхом», – зауважив він.

Президент також зазначив, що за даними української розвідки, таких танкерів більше ніж 500. «Їх потрібно тотально зупиняти, тоді це буде мати великий вплив на торгівлю енергоресурсами, а також і на безпеку в Європі», – додав він. Танкер є одним із майданчиків для запуску російськими військами дронів, що також має вплив на безпеку в регіоні.

Нагадаємо, Франція розпочала розслідування щодо порушень, скоєних нафтовим танкером Boracay під прапором Беніну. Військовослужбовців Збройних сил країни помітили сьогодні на палубі танкера.

До слова, у Франції перед судом постане капітан нафтового танкера, пов'язаного з так званим «тіньовим флотом» Росії. Судно було затримане французькою владою біля атлантичного узбережжя країни через порушення, пов'язані з його національністю та відмовою екіпажу співпрацювати.