Штраф до € тис. за занадто теплу оселю. В Італії діють жорсткі обмеження щодо опалення
Із настанням холодного сезону в Італії почали діяти жорсткі обмеження на опалення житлових приміщень. Країна поділена на шість кліматичних зон, кожна з яких має власні правила. Про це пише «Главком» із посиланням на libertatea.ro.
В Італії будуть давати штрафи до 3 тис. євро за температуру вище 19° C в опалювальний сезон.
Різні правила для різних регіонів:
- У зоні A (острова Лампедуза, Ліноза та Порто-Емпедоклі) опалення дозволено лише 6 годин на день – з 1 грудня по 15 березня.
- У зоні B (у тому числі Агрідженто та Палермо) – 8 годин на день з 1 грудня по 31 березня.
- У зоні C (Неаполь, Кальярі) – 10 годин на день між 15 листопада та 31 березня.
- У зоні D (Рим, Флоренція) можна опалювати житло 12 годин на добу з 1 листопада до 15 квітня.
- Північ країни, включаючи Мілан та Турін, належить до зони E, де дозволено 14 годин опалення на день з 15 жовтня до 15 квітня.
Температура та штрафи
- Температура у житлових приміщеннях не повинна перевищувати 19°C, допускається відхилення у ±2 °C.
- У промислових та комерційних будинках – максимум 17°C.
За порушення правил передбачені штрафи від 500 до 3000 євро, а місцева влада може додатково накласти до 800 євро.
Оптимальна температура, на думку фахівців,– 20-22°C вдень. Це забезпечує комфорт, не перегріваючи приміщення та не збільшуючи витрати.
Нагадаємо, Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №14067, який передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів у будинках, підключених до централізованих мереж.Індивідуальні теплові пункти (ІТП) – це комплекс обладнання, що дозволяє регулювати режими теплоспоживання та розподіляти тепло між опаленням і гарячою водою. Встановлення таких пунктів допоможе знизити витрати підприємств на виробництво і доставку тепла, а мешканці отримають більш якісні послуги.
