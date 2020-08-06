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    Избиение украинской модели в Турции: опубликовано видео инцидента

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    Украинская модель Дарья Кирилюк - Избиение украинской модели в Турции: опубликовано видео инцидента
    Украинская модель Дарья Кирилюк

    Работники курорта отрицают свою вину, заверяя, что Дарья и ее компания первыми проявили агрессию по отношению к ним

    На днях украинская модель Дарья Кирилюк рассказала, что была жестоко избита сотрудниками одного из курортов Турции, отметив, что намерена наказать виновных по всей строгости закона. Сегодня в Сети появилось видео инцидента.

    В черно-белом ролике, опубликованном турецким изданием Snob Magazin, можно разглядеть парня, который бьет лежащую на земле девушку. Работники курорта отрицают свою вину, заверяя, что Дарья и ее компания первыми проявили агрессию по отношению к ним.

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    Публикация от snobmagazin (@snobmagazin)

    «Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать кидаться льдом, но вы не послушали! Началась драка, и неизвестно, кто там тебя ударил! Расскажите всю правду о произошедшем, а не ищите виновных», — заявили свидетели драки.

    У Кирилюк свое мнение на это счет. «На нас напала служба безопасности пляжа. Четыре девушки были избиты, включая меня, парни тоже сильно пострадали. Мы уже дали полиции показания. Не должны и не будем закрывать глаза на то, что произошло! Мы хотим получить записи с камер наблюдения! То, что сотрудники пляжного клуба «Момо» не хотят нам их отдавать, означает, что им есть что скрывать. Они виноваты! Я люблю Турцию, это прекрасная страна, но очень грустно, что здесь может произойти нечто подобное. И это в XXI веке!» — возмущается 24-летняя модель.

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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