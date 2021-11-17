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    Известная певица повторила знаменитое «платье мести» принцессы Дианы (фото)

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    Принцесса Диана и певица Тейлор Свифт - Известная певица повторила знаменитое «платье мести» принцессы Дианы (фото)
    Принцесса Диана и певица Тейлор Свифт

    Певица вышла в свет в образе первой жены принца Уэльского

    Сет Мейерс в рамках своего шоу Late Night with Seth Meyers на YouTube показал новый выпуск, приуроченный к выходу нового альбома Тейлор Свифт под названием Red. Певица пришла на передачу и произвела на публику неоднозначное впечатление, ведь выбрала для выхода в свет наряд, очень напоминающий «платье мести» принцессы Дианы.

    Напомним, в 1994 году вышла скандальная документальная кинолента, разоблачившая неверность принца Чарльза принцессе Диане. После этого она вышла в свет в черном платье, обнажив плечи, что противоречило королевскому протоколу. Этот образ и окрестили «платьем мести».

    Кому мстит Тейлор Свифт и мстит ли вообще, не ясно. Однако ей есть, кому мстить. Скутер Браун, бывший менеджер певицы, в 2019 году завладел правами на шесть ее альбомов, а в 2020 году передал их третьим лицам за 300 млн долларов.

    Ранее Американская певица помочилась на фаната прямо на сцене.

    Инцидент произошел на рок-фестивале Welcome To Rockville в Дейтона-Бич (штат Флорида). Певица, перепевая хит Wake Up группы Rage Against the Machine, позвала поклонника на сцену, уложила его на спину, стянула с себя штаны и под вопли толпы справила нужду на его лицо.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Известная певица повторила знаменитое «платье мести» принцессы Дианы (фото)