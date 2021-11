Известная певица повторила знаменитое «платье мести» принцессы Дианы (фото)

Певица вышла в свет в образе первой жены принца Уэльского

Сет Мейерс в рамках своего шоу Late Night with Seth Meyers на YouTube показал новый выпуск, приуроченный к выходу нового альбома Тейлор Свифт под названием Red. Певица пришла на передачу и произвела на публику неоднозначное впечатление, ведь выбрала для выхода в свет наряд, очень напоминающий «платье мести» принцессы Дианы.

Напомним, в 1994 году вышла скандальная документальная кинолента, разоблачившая неверность принца Чарльза принцессе Диане. После этого она вышла в свет в черном платье, обнажив плечи, что противоречило королевскому протоколу. Этот образ и окрестили «платьем мести».

Кому мстит Тейлор Свифт и мстит ли вообще, не ясно. Однако ей есть, кому мстить. Скутер Браун, бывший менеджер певицы, в 2019 году завладел правами на шесть ее альбомов, а в 2020 году передал их третьим лицам за 300 млн долларов.

