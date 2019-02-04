Известный комик Роуэн Аткинсон собрался в декретный отпуск



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Роуэн Аткинсон

Знаменитый мистер Бин - Роуэн Аткинсон - намерен сделать перерыв в своей карьере, чтобы заботиться о своей годовалой дочке

В декабре 2017 года Роуэн Аткинсон стал отцом в третий раз: его возлюбленная, 34-летняя актриса Луиза Форд, известная по роли Кейт Миддлтон в телекомедии "Виндзоры", родила ему дочку Ислу.

Долгий декретный отпуск мог бы негативно сказаться на карьере актрисы, которая только начала завоевывать сердца зрителей. Но у Аткинсона быстро нашлось решение: 64-летний актер объявил, что делает перерыв в своей актерской деятельности сроком на год.

«Я собираюсь взять на себя всю заботу о малышке Бин, чтобы Луиза смогла сосредоточиться на своей карьере», - цитирует актера издание The Sun.

Напомним, Роуэн и Луиза познакомились в 2013-м на репетициях спектакля "Условия Куотермейна" в лондонском театре West End, а в следующем году начали встречаться. Тогда же актер перестал жить со своей женой Санестрой Састри. Они были женаты в течение 24 лет и воспитали двоих детей - сына Бенджамина и дочь Лили. Процесс расторжения брака Роуэна и Санестры был запущен в ноябре 2015-го, когда Састри подала документы на развод в Центральный семейный суд Лондона. В качестве причины такого решения было названо "неразумное поведение" актера.









Джерело: Hello!