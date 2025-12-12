Олег Винник пояснив своє рішення співати російською

За словами Винника, його російськомовні пісні дарують слухачам ностальгію за безтурботними часами

Український співак Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. У своєму інтерв’ю для «РБК-Україна» артист чесно зізнався, що більшість його репертуару складається з пісень російською мовою, пише «Главком».

«Так, я писав російською мовою. 70% у мене. Соррі, 64 пісні, скажу конкретно, 64 пісні на сьогоднішній день із 115 у мене російською мовою», – зазначив Винник.

Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах, адже його шанувальники їх полюбляють. «Відмовлятися від них, яке я маю право, коли ти йдеш на концерт, і тобі люди, тобі організатори, тобі безпосередньо власники залу, і то не важливо, чи банкетного залу, чи сцени, тобі кажуть: не співай, не перекладай іншою», – пояснив він.

За словами Винника, його російськомовні пісні дарують слухачам ностальгію за безтурботними часами. «Люди до тебе йдуть послухати те, що було, оцю ностальгію, оцю безтурботну, да, оці всі речі, які були в нас в Україні», – додав він.

Також свою думку висловила дружина співака Таїсія Сватко, відома як Таюне, яка поділилася спогадами з дитинства. Вона згадала, що в ті часи, коли говорили українською, часто стикалися з приниженням. «Ті, які говорили українською мовою, це були селюки, колхоз. Постійно так було. Тут мене постійно гноблять, мовою гноблять. Слухайте, як на те пішло, то ворог, на жаль, це не мова», – сказала Таюне.

Олег Винник додав, що не вважає правильним забороняти спілкування російською мовою. «Слава тобі, Господи, що заборони немає. І я думаю, що це було би недоречно сьогодні, на сьогоднішній день, до речі, заборонити взагалі спілкуватися російською мовою. Це неправильно», – підсумував він.

До слова, у вересні Винник опублікував коротке відео, в якому він співає під фонограму свого російськомовного хіта «Ніно». Далеко не всім землякам 52-річного співака сподобалось його повернення до старого репертуару. Але голова фан-клубу Винника Валерія Барон встала на його захист.

Варто зазначити, що два роки тому, влітку 2023 року, Винник в інтерв'ю казав: «Якщо я би відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто обблював би».