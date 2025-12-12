Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Олег Винник пояснив своє рішення співати російською

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Олег Винник додав, що не вважає правильним забороняти спілкування російською мовою
скриншот з відео

За словами Винника, його російськомовні пісні дарують слухачам ностальгію за безтурботними часами

Український співак Олег Винник розповів, чому не збирається відмовлятися від своїх російськомовних пісень, попри підвищену увагу до мовного питання в Україні. У своєму інтерв’ю для «РБК-Україна» артист чесно зізнався, що більшість його репертуару складається з пісень російською мовою, пише «Главком».

«Так, я писав російською мовою. 70% у мене. Соррі, 64 пісні, скажу конкретно, 64 пісні на сьогоднішній день із 115 у мене російською мовою», – зазначив Винник.

Співак пояснив, що не має наміру відмовлятися від виконання цих пісень на концертах, адже його шанувальники їх полюбляють. «Відмовлятися від них, яке я маю право, коли ти йдеш на концерт, і тобі люди, тобі організатори, тобі безпосередньо власники залу, і то не важливо, чи банкетного залу, чи сцени, тобі кажуть: не співай, не перекладай іншою», – пояснив він.

За словами Винника, його російськомовні пісні дарують слухачам ностальгію за безтурботними часами. «Люди до тебе йдуть послухати те, що було, оцю ностальгію, оцю безтурботну, да, оці всі речі, які були в нас в Україні», – додав він.

Також свою думку висловила дружина співака Таїсія Сватко, відома як Таюне, яка поділилася спогадами з дитинства. Вона згадала, що в ті часи, коли говорили українською, часто стикалися з приниженням. «Ті, які говорили українською мовою, це були селюки, колхоз. Постійно так було. Тут мене постійно гноблять, мовою гноблять. Слухайте, як на те пішло, то ворог, на жаль, це не мова», – сказала Таюне.

Олег Винник додав, що не вважає правильним забороняти спілкування російською мовою. «Слава тобі, Господи, що заборони немає. І я думаю, що це було би недоречно сьогодні, на сьогоднішній день, до речі, заборонити взагалі спілкуватися російською мовою. Це неправильно», – підсумував він.

До слова, у вересні Винник опублікував коротке відео, в якому він співає під фонограму свого російськомовного хіта «Ніно». Далеко не всім землякам 52-річного співака сподобалось його повернення до старого репертуару. Але голова фан-клубу Винника Валерія Барон встала на його захист. 

Варто зазначити, що два роки тому, влітку 2023 року, Винник в інтерв'ю казав: «Якщо я би відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто обблював би». 

Читайте також:

Теги: Олег Винник співак мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Козловський презентував нову версію хіта «Загадай»
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)
10 грудня, 19:57
Церемонія прощання з Михайлом Клименком відбулася у Національній філармонії України
Щемливі спогади та оплески: як прощалися з лідером гурту Adam Клименком
9 грудня, 17:40
Клименко з листопада перебував у комі через тяжку хворобу
Помер виконавець хіта «Танцюй зі мною повільно»
7 грудня, 13:21
За словами міністра природних ресурсів і екології РФ, російська мова є однією з найпопулярніших мов у Північній Кореї
Північна Корея зробила російську мову обов'язковою для вивчення
27 листопада, 19:21
Ректор СПбДУ Микола Кропачов показує новий тлумачний словник державної мови РФ
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
25 листопада, 11:42
«Жити буду», – лаконічно зазначив Олег Собчук
Лідер популярного українського гурту потрапив до лікарні
16 листопада, 16:15
Пивоваров зі сцени розповів про наклеп з боку Суспільного Культура та довів, що грає наживо
«Передамо привіт тьоті»: Пивоваров зіграв у Палаці спорту на барабанах і втер носа журналістці Суспільного
14 листопада, 18:02
Українка зіштовхнулася з надмірною кількістю російської мови в готелі Туреччини
Радниця міністра освіти побувала в Туреччині і розповіла, чим її шокували українці
13 листопада, 17:30
11 листопада відбулася прем’єра першого сезону проєкту «Фронтова студія»
Українські артисти записали пісню для військових прямо на фронті (відео)
12 листопада, 17:27

Шоу-біз

Олег Винник пояснив своє рішення співати російською
Олег Винник пояснив своє рішення співати російською
Олег Винник: я 25 років резидент Німеччини
Олег Винник: я 25 років резидент Німеччини
Олег Винник пояснив, чому не приїзджає з концертами в Україну
Олег Винник пояснив, чому не приїзджає з концертами в Україну
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
Джонні Депп зніме екранізацію «Майстра і Маргарити» разом із російською продюсеркою
TikTok підбив музичні підсумки 2025: хто очолив глобальні чарти
TikTok підбив музичні підсумки 2025: хто очолив глобальні чарти
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)
Козловський дав друге дихання своєму новорічному хіту (відео)

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
9 грудня, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua