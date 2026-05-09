«Там залишилася моя білизна». Олег Винник розповів, як продюсер захопив його квартиру

Співак заявив, що після конфлікту втратив доступ до фірми, соцмереж і житла у Києві

Український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину заявив, що його багаторічний продюсер Олександр Горбенко після початку конфлікту нібито забрав під контроль фірму артиста, його соціальні мережі та навіть змінив замки у квартирі в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

Багаторічна співпраця та конфлікти за лаштунками

Під час інтерв’ю Винник прокоментував багаторічні стосунки зі своїм продюсером. За його словами, вони працювали разом близько 16 років і були дуже близькими людьми.

«Це навіть не дружбою не можна називати, ми були як браття», – заявив артист.

Водночас співак підтвердив, що між ними виникали конфлікти ще до початку великої війни. За словами Винника, спочатку суперечки не були пов’язані з грошима, а стосувалися особистих непорозумінь та накопиченої втоми.

Артист також розповів про проблеми зі здоров’ям, які почалися приблизно за рік до повномасштабного вторгнення. Через щільний графік концертів і телепроєктів він, за власними словами, працював на межі фізичних можливостей.

«Мене, коли я на проєктах сидів, мене і піднімали, мене після того і усиплювали, вибачте. Тобто і кофеїни, уколи і тому подібне», – розповів Винник.

Співак заявив, що з часом конфлікт із продюсером лише загострювався. За словами Винника, він «дуже багато терпів», однак зрештою стосунки остаточно зіпсувалися.

Суперечки через бізнес і соцмережі

Після початку повномасштабної війни конфлікт між Олегом Винником та його багаторічним продюсером Олександром Горбенком лише загострився. Співак заявив, що під час особистої зустрічі у Німеччині жорстко поговорив із продюсером та висловив йому всі претензії.

За словами Винника, вони багато років працювали без офіційного контракту та домовилися про розподіл бізнесу «50 на 50». Однак згодом, як стверджує артист, продюсер почав публічно заперечувати існування таких домовленостей.

Співак також розповів, що після конфлікту втратив доступ до своїх електронних поштових скриньок та соціальних мереж. За його словами, у 2023 році були закриті його акаунти у Facebook, Instagram та YouTube, де були сотні тисяч підписників.

«На чистий четвер він видалив мої всі соцмережі, закриваються всі електронні пошти, соцмережі, Facebook, Instagram, YouTube, все-все-все», – сказав артист.

Винник заявив, що звертався до поліції у Німеччині, однак доступ до ресурсів йому так і не повернули. За словами співака, він намагався провести ще одну офіційну зустріч із продюсером за участі третьої сторони, однак домовленості не відбулися.

Історія з квартирою та новий старт

Окремо артист згадав ситуацію з майном у Києві. Він стверджує, що квартира, у якій він жив, була оформлена на фірму, а після конфлікту там змінили замки. За словами Винника, у помешканні залишилися його особисті речі. «Коли я хотів все забрати, вони замки поміняли», – заявив співак.

За словами Винника, у квартирі, де він проживав, залишилися його особисті речі, одяг та білизна. Співак стверджує, що після конфлікту у помешканні змінили замки, через що він втратив доступ до квартири.

«Там же мої речі, вибачте, моя білизна, все ж там залишилося. Воно десь лежить. Коли я хотів звідти все забрати, вони замки поміняли», – заявив артист.

Попри конфлікт, Винник заявив, що не хоче більше витрачати сили та здоров’я на суперечки через бізнес і соцмережі. За його словами, зараз він намагається почати все «з нуля» та розвиває нові сторінки у соцмережах.

Нагадаємо, що український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину та потрапив через це під хвилю критики та обурення українців, прокоментував свій нинішній статус і розповів, громадянство якої країни має.