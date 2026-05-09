«Плюс 16 кг». Олег Винник відверто розповів про свою форму

Олег Винник заявив, що тепер інакше ставиться до своєї зовнішності

Співак заявив, що через проблеми зі здоров’ям і паузу у спорті втратив колишню сценічну форму

Український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину, заявив, що за останній час набрав 16 кілограмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

За словами Винника, зміни у вазі пов’язані зі станом здоров’я, тривалими навантаженнями та відсутністю повноцінних тренувань. «У мене на сьогоднішній день плюс 16 кілограмів, але це нормально», – заявив співак.

Артист визнав, що зараз має не такий вигляд, як у період активних гастролей і концертів, коли підтримував жорстку фізичну форму. «Для сцени я мав би сьогодні виглядати краще. Люди мене пам’ятають підтягнутим, сухим і красивим», – сказав Винник.

Співак також розповів, що раніше його «робоча вага» становила 80-82 кілограми, однак через постійні тури, нічне харчування та виснаження організму вага почала зростати.

За словами Винника, у певний момент його вага сягнула 94 кілограмів, після чого він почав активно працювати з тренером та повернувся до занять спортом.

«Слава Богу, що сьогодні я вже місяцями ходжу на спортзал і потихеньку повертаюся у форму», – зазначив співак.

Водночас артист наголосив, що більше не прагне відповідати ідеальному сценічному образу за будь-яку ціну. За словами Винника, підтримка форми вимагає надто жорсткого режиму. «Щоб у мене були кубики, мені потрібно кожен Божий день пахати в залі й їсти два-три яблука», – заявив співак.

Винник також додав, що з віком організм працює інакше, однак для нього головним залишається не зовнішність, а внутрішній стан і затребуваність у професії. «Не важливо, як ти виглядаєш. Важливо, щоб тебе хотіли, щоб ти був цікавий і затребуваний», – підсумував артист.

Співак також заявляв, що після конфлікту з продюсером втратив доступ до своїх соцмереж, електронної пошти та частини бізнесу. За словами артиста, сторони багато років працювали без офіційного контракту, а суперечка між ними загострилася після початку повномасштабної війни.