«Плюс 16 кг». Олег Винник відверто розповів про свою форму

Єгор Голівець
Олег Винник заявив, що тепер інакше ставиться до своєї зовнішності
Співак заявив, що через проблеми зі здоров’ям і паузу у спорті втратив колишню сценічну форму

Український співак Олег Винник, який виїхав за кордон на початку повномасштабного вторгнення у Німеччину, заявив, що за останній час набрав 16 кілограмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю співака YouTube-каналу «Власть vs Влащенко».

За словами Винника, зміни у вазі пов’язані зі станом здоров’я, тривалими навантаженнями та відсутністю повноцінних тренувань. «У мене на сьогоднішній день плюс 16 кілограмів, але це нормально», – заявив співак.

Артист визнав, що зараз має не такий вигляд, як у період активних гастролей і концертів, коли підтримував жорстку фізичну форму. «Для сцени я мав би сьогодні виглядати краще. Люди мене пам’ятають підтягнутим, сухим і красивим», – сказав Винник.

Співак також розповів, що раніше його «робоча вага» становила 80-82 кілограми, однак через постійні тури, нічне харчування та виснаження організму вага почала зростати.

За словами Винника, у певний момент його вага сягнула 94 кілограмів, після чого він почав активно працювати з тренером та повернувся до занять спортом.

«Слава Богу, що сьогодні я вже місяцями ходжу на спортзал і потихеньку повертаюся у форму», – зазначив співак.

Водночас артист наголосив, що більше не прагне відповідати ідеальному сценічному образу за будь-яку ціну. За словами Винника, підтримка форми вимагає надто жорсткого режиму. «Щоб у мене були кубики, мені потрібно кожен Божий день пахати в залі й їсти два-три яблука», – заявив співак.

Винник також додав, що з віком організм працює інакше, однак для нього головним залишається не зовнішність, а внутрішній стан і затребуваність у професії. «Не важливо, як ти виглядаєш. Важливо, щоб тебе хотіли, щоб ти був цікавий і затребуваний», – підсумував артист.

Співак також заявляв, що після конфлікту з продюсером втратив доступ до своїх соцмереж, електронної пошти та частини бізнесу. За словами артиста, сторони багато років працювали без офіційного контракту, а суперечка між ними загострилася після початку повномасштабної війни.

Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу
«Плюс 16 кг». Олег Винник відверто розповів про свою форму
Представниці Люксембургу на Євробаченні організатори відмовили у виконанні партії на скрипці наживо
«Там залишилася моя білизна». Олег Винник розповів, як продюсер захопив його квартиру
Організатори Євробачення роз'яснили, як відбувається голосування на Євробаченні
Визначився переможець Євробачення за версією спільноти єврофанів
