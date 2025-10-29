Винник засвітився із Сердючкою. Відео артистів спровокувало лавину хейту

Співак в компанії телеведучого Олексія Дівєєва-Церковного зробив фотографію з Андрієм Данилком

Співак Олег Винник відвідав концерт Вєрки Сердючки, який напередодні пройшов в Берліні. Артист, який виїхав до Німеччини в перші дні повномасштабної війни, опублікував коротке відео з Андрієм Данилком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Олег Винник оприлюднив коротке відео, в якому заявив на камеру з піднятим догори великим пальцем: «Сердючка forever (в перекладі з англійської «назавжди» – «Главком»)». Андрій Данилко, який був не в образі Вєрки Сердючки додав: «Це правда».

Також Олег Винник фотографувався з гостями концерту у супроводі менеджменту… pic.twitter.com/jfiId3zw3E — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 29, 2025

Втім найбільше користувачів соцмереж обурила публікація телеведучого Олексія Дівєєва-Церковного. Він опублікував фото, на якому позує з Данилком та Винником. Російською мовою в пості він зазначив: «Коаліція рішучих! Зустрілися чоловіками, обговорили поточну ситуацію порахували та прорахували варіанти. І дійшли висновку: все буде добре (відсилання до композиції Вєрки Сердючки «Все будет хорошо» – «Главком»)».

Спільна фотографія з Винником та Дівєєвим-Церковним обурила деяких користувачів соцмереж. Річ у тому, що співак та телеведучий живуть за кордоном під час повномасштабної війни. За це, а також періодичне публічне мовчання від лютого 2022 року, їх неодноразово критикували. Тепер під «роздачу» за спільне фото потрапив і Андрій Данилко.

До речі, на знімку всі троє українців також тримають великі пальці піднятими вгору. Зазначимо, що в себе на сторінках спільне фото публікувати Андрій Данилко не став.

Що цікаво, телеведучий Дівєєв-Церковний назвав зустріч з Данилком та Винником «коаліцією рішучих». Хоча, «коаліція рішучих» – це неформальне об’єднання країн-союзників України, які активно надають військову допомогу у війні проти Росії. До неї входять держави, готові діяти швидко та рішуче – постачати зброю, навчати українських військових і підтримувати оборонні ініціативи без зайвої бюрократії.

Раніше «Главком» писав, що Олег Винник повернувся до виконання російськомовних пісень.