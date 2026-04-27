Анастасія Приходько потрапила в мовний скандал: чим співачка обурила українців

У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько після її висловлювань про мову

Українська співачка Анастасія Приходько обурила українців у соцмережі Threads своїми дописами про українську та російську мову. Врешті артистка потрапила в мовний скандал, а згодом її концерт у Чернівцях скасували. Про це розповідає «Главком» із посиланням на сторінку Анастасії Приходько у Threads.

Анастасія Приходько потрапила в мовний скандал

Заява Анастасії Приходько про російську мову

На своєму акаунті у Threads Анастасія Приходько опублікувала допис. Співачка заявила, що вона розмовляє на «київській російській мові». Привіт, я Анастасія Приходько і я говорю київською російською мовою. Запитання? – йдеться у дописі.

Ці слова артистки викликали безліч обговорень та понад 6 тис. коментарів. Допис Приходько прокоментували й інші зірки, які не оцінили її заяву. Дехто з користувачів навіть припустив, що допис опублікувала не Приходько, а ті, хто зламали її акаунт.

«Привіт, я жителька Києва в третьому поколінні, мені 66 і я розмовляю на київській українській мові. Питання?»

«Привіт! Я етнічна росіянка, моя рідна мова російська, розмовляю українською і пишаюсь цим».

«Ця ваша «київська російська мова» зараз в одній кімнаті з вами?»

Також українці згадали в коментарх, що незабаром у Чернівцях відбудеться концерт Приходько та закликали скасувати його.

«До неї ще хтось збирається на концерти? Усі Чернівці в її афішах. Куди скаржитися, щоб ці концерти не відбулися?»

Заява Анастасії Приходько про українську мову

У своєму наступному дописі Анастасія Приходько вже заявила, що вона вміє розмовляти й українською мовою теж. «Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених, я говорю і на рідній мові – Українській. Питання?» – написала вона.

Однак думка українців не змінилася, тож вони продовжували залишати коментарі про «двомовність» зірки та нагадали їй, що цей допис уже не виправить попереднього із заявою про російську мову. Також користувачі дали Приходько урок з української мови.

«Це не виступ Євробачення 2009. Тут двомовні концерти вже не пройдуть».

«Питань нема. Бо говорять не «на українській», а «українською».

«Привіт! «Рідною мовою – українською».

«Анастасія, знайдіть себе вчорашню і поговоріть!»

«Заговорила українською, як побачила, що в Чернівцях їй не раді».

«Говорити на українській мові» – калька з російської. Говорити українською».

Що відомо про скасування концерту Анастасії Приходько в Чернівцях

У коментарях українці згадували про концерт Анастасії Приходько в Чернівцях. Вони закликали скасувати захід, який мав відбутися в центрі Миколайчука:

Врешті захід було скасовано. За словами піарника Анастасії Приходько, концерт було скасовано через «бойкот із боку містян» та мовне питання. Про це він повідомив у коментарі медіа Суспільне Чернівці. «Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали «ні» й байкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером… Шукати інше місце не будемо. Мовне питання сьогодні є тригерним. Питання одне – це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців», – сказав піарник співачки.

Концерт Анастасії Приходько у Новодністровську теж скасували

На сторінці Новодністровського радіо також повідомили про скасування концерту співачки в місті Новодністровськ Чернівецької області. Проте цей допис з’явився до публікацій співачки про мову. Причиною скасування концерту назвали – малий продаж квитків. Тож концерт Анастасії Приходько який був запланований на 6 травня 2026 року – скасовано.

Нагадаємо, Анастасія Приходько заявила, що українці мають не зважати на смерть Навального, а перейматися за події, які відбуваються в Україні. Співачка наголосила, що «саме Європейські лідери давали гарантії Навальному, щоб він повертався в Москву і що все з ним буде добре».