Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Тарас Тополя заявив, що він має припущення щодо того, хто міг шантажувати його колишню дружину
фото: Іnstagram/alyoshasinger

Співак написав заяву до поліції за поширення матеріалів порнографічного характеру

Співак Тарас Тополя публічно відреагував на ситуацію навколо своєї колишньої дружини Олени Тополі, яку шантажували оприлюдненням її інтимних відео. Про це музикант написав на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Тарас Тополя заявив, що він отримав на особисту пошту лист, де було інтимне відео з його колишньою дружиною Оленою Тополею та іншим чоловіком. Співак наголосив у своєму повідомленні на тому, що він розлучився з дружиною 14 січня 2026 року. Однак подружжя прийняло рішення щодо розлучення ще минулого року. «Тож Олена мала повне право на власне особисте життя! Так як бажала і з тим, з ким бажала! І ніхто не мав права вчиняти протиправні дії подібного характеру, стежити, знімати, шантажувати, намагаючись отримати вигоду чи заробити на цьому і намагатися зробити нестерпним життя наших дітей», – написав співак.

Також Тарас Тополя повідомив, що подав заяву до поліції щодо факту розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, щоб його заяву та додаткові докази додали до головної справи. Також Тарас Тополя заявив, що він має припущення щодо того, хто міг шантажувати його колишню дружину. «Я маю припущення кому це потрібно. Тому, хто роками слідкував за нашою родиною, огидно коментував з будь-якого приводу. Тихо і відкрито пакостив Олені і мені. Бо жага помсти. А зараз вибрав момент для удару, коли Олена, я, наші діти проходимо нелегкий, вразливий період. Це лише мої припущення, впевнений, слідство все встановить», – зазначив Тарас Тополя.

Колишній чоловік Олени Тополі також закликав не поширювати згадані відео. До свого повідомлення співак додав фото своєї заяви до поліції.

Тарас Тополя написав заяву до поліції
Тарас Тополя написав заяву до поліції
фото: facebook/taras.topolya
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу фото 1
фото: facebook/taras.topolya

Нагадаємо, що правоохоронці затримали чоловіка, який шантажував українську співачку Alyosha (Олена Тополя). За нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки затриманий вимагав гроші.

За даними слідства, йдеться про 23-річного мешканця Києва. Він мав у своєму розпорядженні інформацію, що може скомпрометувати особу. Аби ця інформація не потрапила в публічну площину, вимагав гроші. Його затримали оперативники ДСР Нацполіціі та слідчі поліції Київської області.

Теги: Національна поліція України Тарас Тополя Alyosha відео

