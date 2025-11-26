«Я тримаюся»: Ніколь Кідман вперше прокоментувала розлучення

Ніколь Кідман розповіла про підтримку на зйомках нового фільму на тлі розлучення з Кітом Урбаном

Відома американська акторка Ніколь Кідман в інтерв'ю Interview Magazine розповіла, що переживає непростий період у зв'язку з розлученням із чоловіком, музикантом Кітом Урбаном. Про це пише «Главком» із посиланням на ресурс Just Jared.

Пара прожила у шлюбі 19 років. Коментуючи свій стан, артистка була лаконічною. «Я тримаюся», – заявила Ніколь Кідман.

Вона також відверто розповіла про те, як пережила непростий період, працюючи на зйомках фільму «Практична магія 2».

У своєму інтерв'ю акторка зізналася, що колеги та атмосфера на знімальному майданчику надали їй життєво необхідну емоційну підтримку. «Я почувалася дуже захищеною і потрібною на знімальному майданчику «Практичної магії 2» на тлі мого розриву з Кітом Урбаном», – цитує Кідман видання Just Jared.

Про розставання Кідман та Урбана стало відомо у вересні. Хоча, за даними ЗМІ, подружжя жило окремо вже з початку літа. Знаменитості одружилися у червні 2006 року і мають двох доньок: Сандей Роуз (17 років) та Фейт Маргарет (14 років).

Офіційно Ніколь Кідман подала заяву про розірвання шлюбу 30 вересня, вказавши у документах «непереборні розбіжності» як причину. Однак інсайдер таблоїду Daily Mail вважає, що реальна причина розриву криється у новій коханій Кіта Урбана.

Через місяць після подачі документів на розлучення Кідман вперше з'явилася на публіці, відвідавши гала-вечір amfAR у Далласі. На заході акторка поводилася стримано, але елегантно: вона була одягнена в чорну сукню, посміхалася та фотографувалася з іншими зірками вечора.

