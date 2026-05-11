На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії

Bandidos do Cante: Сподіваємося зустрітися з Україною у фіналі!

12 травня у Відні стартує 70-й конкурс Євробачення-2026 – у цей день першим півфіналом розпочнеться тиждень музики, емоцій і яскравих шоу. Напередодні такої масштабної події «Главком» поспілкувався з артистами, які представлятимуть свої країни цьогоріч.

Але уперше в межах одного інтерв’ю нам довелося поспілкуватися не з однією людиною, а одразу з п’ятьма хлопцями – учасниками португальського гурту Bandidos do Cante, які у першому півфіналі виконають пісню Rosa.

Bandidos do Cante з повагою ставляться до традицій свого регіону Алентежу фото: DR

Ваша назва починається зі слів Bandidos (бандити), але ви всі здаєтеся добрими та позитивними. Що про вас не знає аудиторія, але мала б знати?

Наша назва дійсно означає бандити, які співають, адже ми намагалися втекти від правил португальської музики. Попри назву, ми зовсім протилежні! І цікавий факт – один із нас вміє грати на трубі.

До того ж, коли ми не виступаємо на сцені, серед нас є два футболісти, тренер та бізнесмен.

⁠Що вам найбільше подобається в португальській музиці, культурі та країні загалом?

Ми любимо різноманітність португальської культури – від пейзажів до кухні і, звісно, багатство нашої музики.

⁠Тим, хто ще не слухав вашу пісню, як би ви описали Rosa?

Rosa – це спокійна й емоційна пісня, яка завдяки гармонії та поєднанню наших голосів переносить слухачів у особливе місце. Вона апелює до ностальгії, а також до нашого коріння, до регіону Алентежу. Саме він є нашим найбільшим натхненням.

Алентежу зазвичай називають «житницею» Португалії. Це регіон з розлогими відкритими просторами, хвилястими рівнинами та родючими ґрунтами. Регіон в основному живе за рахунок сільського господарства, тваринництва та лісового господарства.

Ви з’явитеся на сцені з піснею у жанрі canto alentejano (стиль музики, який ЮНЕСКО у 2014 році включив до Списку шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини людства). Розкажіть про те, що передбачає собою такий спів?

Канте-Алентежано – це португальський музичний жанр, що базується на музиці без супроводу інструментів і походить із нашого регіону Алентежу. У ньому весь фокус іде саме на голос та звучання, тому ми дуже раді представити таку музику Європі на настільки великій сцені як Євробачення у нашому сучасному баченні.

Яке повідомлення ви хотіли б передати українським глядачам?

Ми бажаємо Україні успіху і сподіваємося зустрітися у фіналі!

Про Bandidos do Cante

Гурт Bandidos do Cante розпочав свій музичний шлях у 2022 році як квінтет із міста Бежа на півдні Португалії. До складу колективу входять п’ятеро друзів дитинства: Мігел Кошта, Дуарте Фаріаш, Франсішку Рапозу, Луїш Алейшу та Франсішку Пештана. Музиканти росли, слухаючи та виконуючи традиційні фольклорні пісні регіону Алентежу, і саме ці мотиви відчутні у їхній творчості.

Виступ представників Португалії на Євробаченні-2026: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда»)

Спочатку гурт виступав під назвою Amigos do Alentejo і почав привертати увагу завдяки співпраці з португальськими артистами D.a.m.a. та Buba Espinho. У 2023 році колектив офіційно змінив назву на Bandidos do Cante і вже наступного року почав випускати власні пісні. Дебютний сингл Amigos Coloridos став великим хітом і на момент виходу був найчастіше виконуваною португальською піснею на національному радіо. У січні 2026 року гурт представив свій дебютний альбом Bairro das Flores, у якому поєднав сучасне поп-звучання з традиційними елементами алентежанського співу.

Хоча букмекери не вважають Bandidos do Cante претендентами ані на перемогу, ані на прохід до фіналу, для Португалії це цілком нормальна ситуація. Варто згадати минулий рік, коли гурт Napa зі своєю піснею Deslocado мав лише 14% шансу на прохід до фіналу. У підсумку все завершилося дев’ятим місцем у півфіналі для Napa та 21-м місцем фіналу, а Deslocado отримала неочікувану популярність опісля шоу. Те ж саме можна сказати і про відкриття Євробачення-2024 Iolanda, яка до старту півфіналів була ледве на межі проходу, балансуючи між дев’ятим-одинадцятим місцями. Вона ж стала восьмою у півфіналі і посіла підсумкове десяте місце, підкоривши під час голосування журі.

Ілля Мандебура, «Главком»