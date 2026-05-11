Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Учасники Bandidos do Cante є друзями дитинства і змалечку несуть у світ особливу португальську музику
фото: Eurovision

Bandidos do Cante: Сподіваємося зустрітися з Україною у фіналі!

12 травня у Відні стартує 70-й конкурс Євробачення-2026 – у цей день першим півфіналом розпочнеться тиждень музики, емоцій і яскравих шоу. Напередодні такої масштабної події «Главком» поспілкувався з артистами, які представлятимуть свої країни цьогоріч.

Але уперше в межах одного інтерв’ю нам довелося поспілкуватися не з однією людиною, а одразу з п’ятьма хлопцями – учасниками португальського гурту Bandidos do Cante, які у першому півфіналі виконають пісню Rosa.

Bandidos do Cante з повагою ставляться до традицій свого регіону Алентежу
Bandidos do Cante з повагою ставляться до традицій свого регіону Алентежу
фото: DR

Ваша назва починається зі слів Bandidos (бандити), але ви всі здаєтеся добрими та позитивними. Що про вас не знає аудиторія, але мала б знати?

Наша назва дійсно означає бандити, які співають, адже ми намагалися втекти від правил португальської музики. Попри назву, ми зовсім протилежні! І цікавий факт – один із нас вміє грати на трубі.

До того ж, коли ми не виступаємо на сцені, серед нас є два футболісти, тренер та бізнесмен.

⁠Що вам найбільше подобається в португальській музиці, культурі та країні загалом?

Ми любимо різноманітність португальської культури – від пейзажів до кухні і, звісно, багатство нашої музики.

⁠Тим, хто ще не слухав вашу пісню, як би ви описали Rosa?

Rosa – це спокійна й емоційна пісня, яка завдяки гармонії та поєднанню наших голосів переносить слухачів у особливе місце. Вона апелює до ностальгії, а також до нашого коріння, до регіону Алентежу. Саме він є нашим найбільшим натхненням.

Алентежу зазвичай називають «житницею» Португалії. Це регіон з розлогими відкритими просторами, хвилястими рівнинами та родючими ґрунтами. Регіон в основному живе за рахунок сільського господарства, тваринництва та лісового господарства.

Ви з’явитеся на сцені з піснею у жанрі canto alentejano (стиль музики, який ЮНЕСКО у 2014 році включив до Списку шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини людства). Розкажіть про те, що передбачає собою такий спів?

Канте-Алентежано – це португальський музичний жанр, що базується на музиці без супроводу інструментів і походить із нашого регіону Алентежу. У ньому весь фокус іде саме на голос та звучання, тому ми дуже раді представити таку музику Європі на настільки великій сцені як Євробачення у нашому сучасному баченні.

Яке повідомлення ви хотіли б передати українським глядачам?

Ми бажаємо Україні успіху і сподіваємося зустрітися у фіналі!

Про Bandidos do Cante

Гурт Bandidos do Cante розпочав свій музичний шлях у 2022 році як квінтет із міста Бежа на півдні Португалії. До складу колективу входять п’ятеро друзів дитинства: Мігел Кошта, Дуарте Фаріаш, Франсішку Рапозу, Луїш Алейшу та Франсішку Пештана. Музиканти росли, слухаючи та виконуючи традиційні фольклорні пісні регіону Алентежу, і саме ці мотиви відчутні у їхній творчості.

Виступ представників Португалії на Євробаченні-2026: Bandidos do Cante – Rosa («Троянда»)

Спочатку гурт виступав під назвою Amigos do Alentejo і почав привертати увагу завдяки співпраці з португальськими артистами D.a.m.a. та Buba Espinho. У 2023 році колектив офіційно змінив назву на Bandidos do Cante і вже наступного року почав випускати власні пісні. Дебютний сингл Amigos Coloridos став великим хітом і на момент виходу був найчастіше виконуваною португальською піснею на національному радіо. У січні 2026 року гурт представив свій дебютний альбом Bairro das Flores, у якому поєднав сучасне поп-звучання з традиційними елементами алентежанського співу.

Хоча букмекери не вважають Bandidos do Cante претендентами ані на перемогу, ані на прохід до фіналу, для Португалії це цілком нормальна ситуація. Варто згадати минулий рік, коли гурт Napa зі своєю піснею Deslocado мав лише 14% шансу на прохід до фіналу. У підсумку все завершилося дев’ятим місцем у півфіналі для Napa та 21-м місцем фіналу, а Deslocado отримала неочікувану популярність опісля шоу. Те ж саме можна сказати і про відкриття Євробачення-2024 Iolanda, яка до старту півфіналів була ледве на межі проходу, балансуючи між дев’ятим-одинадцятим місцями. Вона ж стала восьмою у півфіналі і посіла підсумкове десяте місце, підкоривши під час голосування журі.

Ілля Мандебура, «Главком»

Теги: Євробачення Португалія пісня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Monokate представляла Україну на конкурсі 2021 року, а також брала участь у цьогорічному Відборі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни
23 квiтня, 13:56
Тімур Мірошниченко минулого року відсвяткував двадцятиріччя коментування Євробачення
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
28 квiтня, 19:49
Конкурс в Австрії збере разом представників понад сімдесяти країн
Організатори Євробачення назвали країни-лідери за кількістю куплених квитків у Відні
30 квiтня, 12:16
Під час 2 травня на сцену вийдуть представники першої половини першого півфіналу
Вогонь, лазери і багато енергії. Якими були перші репетиції Євробачення у Відні 2 травня?
2 травня, 18:00
Leleka почала свій шлях до виступу на конкурсі у Відні
Leleka вирушила на Євробачення у Відні: як пройшли проводи співачки?
3 травня, 10:31
Сьогодні на сцену у Відні вийдуть перші сім учасників другого півфіналу
Дзеркала, мотузки та коробки. Чим завершилися перші репетиції другого півфіналу Євробачення?
4 травня, 18:32
Leleka почне репетицію сьогодні о 14:25
Стіл, подіум та багато червоного. Чим завершилися репетиції другого півфіналу Євробачення 5 травня?
5 травня, 19:16
Сара Енгельс має яскраву кар’єру, яка привела її на головний музичний конкурс Європи
Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
6 травня, 22:15
Турецька співачка принесла своїй країні єдину перемогу в історії
Переможниця Євробачення відмовилася виступати на ювілейному конкурсі через політику
8 травня, 22:18

Шоу-біз

На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
Олег Винник зізнався, що від нього відвернулося оточення, окрім дружини та сина
Олег Винник зізнався, що від нього відвернулося оточення, окрім дружини та сина
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
Церемонія відкриття Євробачення у Відні: якими були образи учасників на Бірюзовій доріжці
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
Близьку людину відомої співачки важко поранило на фронті
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій
У соціальних мережах Євробачення з'явилися відео других репетицій

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua