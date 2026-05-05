Макрон заспівав на вечері в Єревані, а прем’єр-міністр Вірменії зіграв на барабанах (відео)

Юлія Відміцька
Еммануель Макрон з Ніколом Пашиняном виступили на державній вечері в Єревані
Макрон виконав пісню французького шансоньє та актора вірменського походження Шарля Азнавура

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав столицю Вірменії з державним візитом. Під час вечері політик влаштував шоу разом із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналістки Аньєс Вахрамян у соцмережі Х.

Державна вечеря у Єревані за участю Еммануеля Макрона відбулася 4 травня. На вечері президент Франції заспівав французьку естрадну пісню La Bohème. Ця пісня належить французькому шансоньє та актору вірменського походження Шарлю Азнавуру, який був одним із найвідоміших виконавців французької естради.

На відео Макрон показався з мікрофоном у руках, сидячи за фортепіано. Разом із політиком у кадр потрапив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Посадовець сів за барабани та акомпанував Макрону.

Відео з виступом президента Франції та прем'єр-міністра Вірменії опублікувала журналістка Аньєс Вахрамян. Свій допис авторка доповнила підписом, де зазначила, що музичне шоу політиків на державній вечері стало символом дружби між ними. «Емманюель Макрон співає «La Bohème» у супроводі барабанів прем’єр-міністра Нікола Пашиняна. Державна вечеря в Єревані. Музика як символ дружби», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, кадри із зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні розлетілися мережею. Джорджа Мелоні та Еммануель Макрон зустрілися в Парижі біля Єлисейського палацу. Привітання політиків почалося з того, що Макрон взяв Мелоні за плечі, аби поцілувати її у щоки, що стало темою обговорень у мережі.

До слова, 4 травня, в Єревані президент України Володимир Зеленський також провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

