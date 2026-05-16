Фаворитка Євробачення-2026 надихалася Білик? Українці помітили схожість пісень

Українці зрозуміли, що їм нагадує Eclipse від Дельти Гудрем

За лічені години до старту фіналу Євробачення-2026 у Відні навколо однієї з головних фавориток конкурсу спалахнув гучний скандал. Про це повідомляє «Главком».

Звинувачення у плагіаті

Представницю Австралії Дельту Гудрем, яка напередодні очолила глядацьке опитування на арені, запідозрили у плагіаті культового хіта української поп-діви Ірини Білик. Музична суперечка розпочалася з публікації українського діджея та ведучого Сані Димова у соцмережі Threads, де він першим звернув увагу на дивну схожість конкурсної композиції австралійки Eclipse з відомою ліричною роботою Білик «Про любов». Ведучий оприлюднив спеціальне порівняльне відео, заявивши, що Австралія фактично переспівала українську пісню, що миттєво запустило хвилю обговорень серед єврофанів.

Одна з найвідоміших ліричних пісень у репертуарі Ірини Білик, композицію «Про любов» уперше побачила світ ще у 2004 році в альбомі «Любовь. Яд». Ця мелодія отримала нове дихання зовсім нещодавно, у квітні 2026 року, коли на свій 56-й день народження легендарна артистка презентувала офіційну українську версію цього хіта. Саме через свіжий реліз схожість австралійського треку з українською піснею викликала такий резонанс.

Відповідь Ірини Білик

Сама Ірина Білик спочатку здивовано відреагувала на перші порівняння у коментарях питанням «Це як розуміти?», проте згодом вирішила розібратися в ситуації серйозніше. Співачка опублікувала на своїй офіційній сторінці в Instagram власне порівняльне відео з уривками обох композицій і напряму запитала у своєї багатотисячної аудиторії, чи є це плагіатом.

Що сказали користувачі у коментарях?

Реакція українських слухачів та європейських фанів конкурсу виявилася надзвичайно бурхливою. Більшість підписників одностайно підтримали українську зірку, зазначивши в коментарях, що схожість у мелодії та загальному настрої треків є настільки вражаючою, що «тільки глухий не почує» копіювання з перших нот. Деякі користувачі навіть звернули увагу на схожість смислового контексту лірики.

Водночас знайшлися й ті, хто запевнив, що композиції абсолютно різні, а сучасна поп-музика часто грішить схожими нарізками та стандартними послідовностями акордів.

