Ізраїль потрапив у скандал на Євробаченні: країна використовувала заборонену рекламу

Ноам Беттан вирішив перед стартом конкурсу додатково просувати свою пісню Michelle

Європейська мовна спілка винесла офіційне попередження ізраїльському мовнику KAN через порушення правил просування їхнім представником на Євробаченні-2026 Ноамом Беттаном. Про це повідомляє «Главком».

Як Ізраїль порушив правила?

Організатори зреагували на появу відеороликів, у яких артист, що представляє пісню Michelle, прямо закликав глядачів віддавати за нього всі десять доступних голосів. Протягом двадцяти хвилин після виявлення цих матеріалів EBU зв’язалася з ізраїльською делегацією з вимогою негайно припинити розповсюдження контенту та видалити його з усіх платформ, що й було виконано мовником. Виконавчий директор конкурсу Мартін Грін наголосив, що прямі заклики використовувати весь ліміт голосів на користь одного конкретного артиста суперечать правилам та духу змагання.

На тлі цього інциденту EBU розіслала офіційне повідомлення головам делегацій усіх інших країн-учасниць. У документі наголошується, що хоча артисти мають право просити аудиторію про підтримку, будь-які заклики до множинного голосування за одну пісню є неприпустимими. Організатори закликали всі делегації переглянути свої плани просування та провести роз’яснювальну роботу зі своїми командами, щоб забезпечити дотримання принципів чесної гри. Наразі EBU продовжує уважно стежити за промоційною активністю Ізраїлю та готова вжити додаткових заходів у разі повторних порушень.

Жорсткіші правила через Ізраїль

Запровадження нових суворих інструкцій щодо маркетингу та просування було зумовлене прагненням уникнути масштабних фінансованих кампаній з боку третіх осіб, що вже спостерігалося минулого року під час виступу представниці Ізраїлю Юваль Рафаель. Тоді її агресивна кампанія із закликами голосувати 20 разів допомогла пісні перемогти у глядацькому голосуванні та посісти друге місце у загальному заліку в Базелі. У відповідь на нинішні зауваження мовник KAN заявив, що інцидент був власною ініціативою команди артиста без залучення незаконного фінансування, проте вони погодилися прибрати відео відповідно до вимог організаторів.

Нагадаємо, що Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні. Голова делегації Ізраїлю сумнівається, що країну допустять на конкурс.